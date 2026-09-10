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ROUNDUP: Ukraine und Kanada bauen Kooperation bei Drohnen aus

CALGARY (dpa-AFX) - Kanada und die Ukraine wollen ihre Zusammenarbeit bei der Produktion von Drohnen deutlich ausbauen. "Heute haben Kanada und die Ukraine eine neue Partnerschaft besiegelt, die die kanadischen Streitkräfte mit weltweit führenden Drohnenkapazitäten ausstattet, Arbeitsplätze in ganz Kanada schafft und die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten und dauerhaften Frieden unterstützt", sagte der kanadische Premierminister Mark Carney bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im kanadischen Calgary.

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Man werde die kanadisch-ukrainische Zusammenarbeit in allen Bereichen der Drohnenproduktion ausweiten, "von kritischen Metallen und Mineralien bis hin zur technischen Entwicklung", hieß es in einer Mitteilung. Kanada habe zudem das Ziel, innerhalb der kommenden zwei Jahre Produktionskapazitäten für "Millionen Drohnen" zu schaffen. Laut Carney verfügt Kanada bisher insgesamt über 2.000 Drohnen.

Ukraine soll Luftabwehrmunition bekommen

Carney sagte der Ukraine zudem Hilfen für Abfangraketen für die Luftverteidigung und die ukrainische Sicherheitsarchitektur zu. Selenskyj erläuterte, es gehe um Munition für die Abwehrsysteme Patriot, um Munition für Kampfjets F-16 und Drohnenproduktion. Kanada habe eine Milliarde Dollar Militärhilfe (620 Millionen Euro) und eine weitere Milliarde für den Schutz der Energieversorgung und gemeinsame Projekte zugesagt. Derzeit würden 21 ukrainische Kampfjetpiloten in Kanada ausgebildet.

"Mit den heute angekündigten Investitionen belaufen sich Kanadas Gesamtzusagen für vielfältige Unterstützung der Ukraine seit 2022 mittlerweile auf mehr als 26 Milliarden Dollar", hieß es von der kanadischen Regierung. Selenskyj bedankte sich, dass Kanada bereit sei, sich an der Entwicklung der europäischen Raketenabwehr Freyja zu beteiligen./apo/DP/nas

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