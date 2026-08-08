ROUNDUP: Ukrainische Drohne dringt im Nato-Staat Bulgarien ein

08.08.26 19:15 Uhr

SOFIA (dpa-AFX) - Im Luftraum des Nato- und EU-Mitgliedstaates Bulgarien ist eine ukrainische Drohne eingedrungen und explodiert. Die erste Analyse der Reste des Flugobjekts, das rund 100 Meter von der rumänischen Grenze entfernt explodierte, zeigte Angaben des bulgarischen Verteidigungsministeriums zufolge, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Lockdrohne Maja handelte.

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Dieser Drohnen-Typ werde von den ukrainischen Streitkräften häufig verwendet, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums, die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk BNT in Sofia verbreitet wurde. Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass der Vorfall vorsätzlich gewesen sei.

Keine Verletzten oder Sachschäden

Das Flugobjekt sei auf bulgarischem Staatsgebiet in einer Entfernung von 100 Metern von der rumänischen Grenze explodiert, sagte Ministerpräsident Rumen Radew nach einer Sitzung des Sicherheitsrates bei der Regierung in Sofia. Der Absturzort auf einem Sonnenblumenfeld liege etwa einen Kilometer von einer bulgarischen Kompressionsstation der Transbalkan-Pipeline entfernt. Es habe keine Verletzten und auch keine Sachschäden gegeben./el/DP/mis