DAX 26.319 +0,7%ESt50 6.524 +0,3%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,22 -2,7%Nas 26.691 +1,3%Bitcoin 56.106 -0,1%Euro 1,1559 ±0,0%Öl 83,6 +1,3%Gold 4.342
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Ukrainische Drohne dringt im Nato-Staat Bulgarien ein

SOFIA (dpa-AFX) - Im Luftraum des Nato- und EU-Mitgliedstaates Bulgarien ist eine ukrainische Drohne eingedrungen und explodiert. Die erste Analyse der Reste des Flugobjekts, das rund 100 Meter von der rumänischen Grenze entfernt explodierte, zeigte Angaben des bulgarischen Verteidigungsministeriums zufolge, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Lockdrohne Maja handelte.

Werbung

Dieser Drohnen-Typ werde von den ukrainischen Streitkräften häufig verwendet, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums, die vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk BNT in Sofia verbreitet wurde. Es gebe keinen Grund anzunehmen, dass der Vorfall vorsätzlich gewesen sei.

Keine Verletzten oder Sachschäden

Das Flugobjekt sei auf bulgarischem Staatsgebiet in einer Entfernung von 100 Metern von der rumänischen Grenze explodiert, sagte Ministerpräsident Rumen Radew nach einer Sitzung des Sicherheitsrates bei der Regierung in Sofia. Der Absturzort auf einem Sonnenblumenfeld liege etwa einen Kilometer von einer bulgarischen Kompressionsstation der Transbalkan-Pipeline entfernt. Es habe keine Verletzten und auch keine Sachschäden gegeben./el/DP/mis