ROUNDUP/Umgang mit den Kriegsfolgen: Entlastung bei Lebensmitteln?

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen uneins -- DAX am Verfallstag unter Druck -- Porsche mit Rekordzahlen -- Vonovia peilt 2022 weiteres Wachstum an -- Vantage Towers, GameStop, FedEx, Moderna im Fokus

Burger King-Mutterkonzern will Geschäft in Russland aufgeben. Australische Wettbewerbsbehörde verklagt Meta. thyssen-Betriebsrat verlangt baldigen Stahl-Richtungsentscheid. RWE plant in Brunsbüttel auch Ammoniak-Terminal. S&P stuft Russlands Bonität weiter in Ramschbereich ab. Moody's verbessert Ausblick für MTU Aero auf stabil. Hinter neuem TUI-Großaktionär Ondero steht Mordaschow-Ehefrau.