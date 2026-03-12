ROUNDUP: UN-Sicherheitsrat verurteilt iranische Angriffe auf Golfstaaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Angriffe des Irans auf Golfstaaten und andere Länder der Region verurteilt. 13 der 15 Mitglieder des Rates stimmten in New York für den von dem nichtständigen Mitglied Bahrain eingebrachten Text. Russland und China enthielten sich. Die Resolution baut auch auf die Unterstützung von zahlreichen weiteren Staaten, die dem Sicherheitsrat derzeit nicht angehören.

Die Golfstaaten sehen sich weiterhin Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran ausgesetzt. In der Resolution wurde unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans gefordert. Außerdem wurde Irans Einsatz von Stellvertretergruppen wie der Hisbollah kritisiert.

Die mit dem Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz hatte als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Seitdem greift das israelische Militär im größeren Umfang im Libanon an.

Russische Resolution scheitert

Die Resolution werde von insgesamt 135 UN-Staaten unterstützt, sagte der UN-Botschafter von Bahrain. Dazu gehörte auch Deutschland. Staaten außerhalb des Sicherheitsrats können sich Entwürfen anschließen - ein Schritt mit vor allem symbolischer Wirkung.

Eine russische Resolution, die laut Entwurfstext nicht explizit das iranische Vorgehen verurteilte, sondern alle Beteiligten dazu aufrief, die Kämpfe zu beenden und an den Verhandlungstisch zurückzukehren, scheiterte. Großbritannien etwa warf Russland vor dem Hintergrund des Vorgehens Moskaus in der Ukraine "Heuchelei" vor.

Iran und Russland verbindet eine strategische Partnerschaft. Der Iran war vor allem in den ersten Kriegsjahren als Waffenlieferant im Ukraine-Krieg wichtig. Später half das Land beim Aufbau einer Drohnenproduktion in Russland./apo/DP/mis