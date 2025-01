ROUNDUP: Unternehmensstimmung der Eurozone hellt sich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich zum Ende des vergangenen Jahres verbessert, signalisiert aber weiter ein Schrumpfen der Wirtschaft. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Dezember zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 49,6 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer weiteren Umfragerunde mitteilte. Der Stimmungsindikator liegt unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

In der ersten Schätzung war noch ein etwas niedriger Wert von 49,5 Punkten ermittelt worden. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet. Das bessere Abschneiden geht auf eine Stimmungsaufhellung im Dienstleistungssektor zurück.

Der Unterindikator für den Bereich Dienstleistungen stieg im Dezember um 2,1 Punkte auf 51,6 Zähler. In der ersten Schätzung war ein etwas schwächerer Anstieg auf 51,4 Punkte gemeldet worden.

"Die Daten für Dezember legen nicht wirklich einen soliden Grundstein für einen Aufschwung des Dienstleistungssektors im Jahr 2025", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank und Partner von S&P Global. Immerhin seien die Auftragseingänge nicht mehr gesunken und der Rückgang bei den Auftragsbeständen hab sich abgeschwächt. "Die Serviceunternehmen dürfen sich glücklich schätzen, dass sie anders als die Industrie nicht in direkter Weise

durch drohende US-Zölle belastet werden", sagte der Experte.

In Spanien hat sich die Stimmung im Bereich Dienstleistungen unerwartet stark verbessert. Der Indexwert stieg auf 57,3 Punkte und liegt damit deutlich über der Expansionsschwelle. In Italien zeigte sich ebenfalls eine Verbesserung, allerdings liegt der Stimmungsindikator hier nur knapp über der Expansionsschwelle. In beiden Ländern wurde jeweils keine Erstschätzung veröffentlicht.

Die Daten im Überblick:

^

Region/Index Dezember Prognose vorläufig Vormonat

EURORAUM

Gesamt 49,6 49,5 49,5 48,3

Industrie 45,1 45,2 45,2 45,2

Dienste 51,6 51,4 51,4 49,5

DEUTSCHLAND

Industrie 42,5 42,5 42,5 43,0

Dienste 51,2 51,0 51,0 49,3

FRANKREICH

Industrie 41,9 41,9 41,9 43,1

Dienste 49,3 48,2 48,2 46,9

ITALIEN

Industrie 46,2 45,0 --- 44,5

Dienste 50,7 50,0 --- 49,2

SPANIEN

Industrie 53,3 53,5 --- 53,1

Dienste 57,3 54,1 --- 53,1°

(Angaben in Punkten)

