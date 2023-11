ROUNDUP: Unternehmensstimmung im Euroraum sackt auf Tief seit November 2020

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Oktober eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 46,5 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit 35 Monaten. Eine erste Erhebung wurde damit bestätigt. Im September hatte sich die Stimmung noch leicht verbessert. Mit weniger als 50 Punkten wird nach wie vor eine wirtschaftliche Schrumpfung signalisiert.

Die Eurozone -Wirtschaft verharrte damit nicht nur im rezessiven Bereich, kommentierte S&P das Resultat für den Währungsraum. Die Talfahrt habe sich gegenüber September sogar nochmals leicht beschleunigt. Hauptgrund dafür sei die stärkere Abwärtsdrift des Dienstleistungssektors. Die Industrieproduktion hingegen sei genauso stark zurückgefahren wie im September.

"Mit Ausnahme Spaniens steckten alle übrigen von der Umfrage erfassten Länder in der Krise", fuhren die Experten fort. In Deutschland und Frankreich schrumpfte die Wirtschaftskraft demnach weiter stark, und in Italien sei sie so rasant gesunken wie zuletzt vor einem Jahr.

"Das internationale Geschäft, zu dem auch der Tourismus gehört, hat mit einem der stärksten Rückgänge seit 2014 einen schweren Schlag erlitten", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank. In diesem Bereich sei seit Juni ein Abwärtstrend zu verzeichnen. Das deute darauf hin, dass der Tourismus, der vor allem für die südeuropäischen Länder eine wichtige Stütze darstelle, immer weiter zurückgeht.

Die Daten im Überblick:

Region/Index Oktober Prognose Vorläufig Vormonat

EURORAUM

Gesamt 46,5 46,5 46,5 47,2

Industrie 43,1 43,0 43,0 43,4

Dienste 47,8 47,8 47,8 48,7

DEUTSCHLAND

Industrie 40,8 40,7 40,7 39,6

Dienste 48,2 48,0 48,0 50,3

FRANKREICH

Industrie 42,8 42,6 42,6 44,2

Dienste 45,2 46,1 46,1 44,4

ITALIEN

Industrie 44,9 46,3 --- 46,8

Dienste 47,7 48,5 --- 49,9

SPANIEN

Industrie 45,1 47,0 --- 47,7

Dienste 51,1 49,3 --- 50,5°

(Angaben in Punkten)

