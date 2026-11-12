ROUNDUP: Urteil im Wirecard-Prozess in Sicht - Frist für Verteidiger

12.11.26 15:06 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Münchner Mammutprozess um den Milliardenbetrug beim 2020 kollabierten Skandalkonzern Wirecard steuern die Richter auf das Urteil zu. Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts setzte den Verteidigern des früheren Vorstandschefs Markus Braun und der zwei Mitangeklagten am 291. Prozesstag eine zweiwöchige Frist für letzte Beweisanträge. Diese endet am 26. November. Sofern es keine neuerlichen Verzögerungen gibt, sollen danach die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern sowie die letzten Worte des früheren Vorstandschefs Markus Braun und seiner beiden Mitangeklagten folgen.

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Dafür planen die Richter sechs Verhandlungstage ein. Anschließend wäre ein Urteil vor Weihnachten möglich - das wäre kurz nach dem vierten Jahrestag der am 8. Dezember 2022 gestarteten Hauptverhandlung. "Auch das ist jetzt schon knapp, wenn wir sechs Tage für die Plädoyers brauchen", sagte Richter Födisch.

Der DAX-Konzern hatte im Juni 2020 Insolvenz angemeldet, weil in der Bilanz verbuchte Guthaben von 1,7 Milliarden Euro nicht auffindbar waren - bis heute hat Insolvenzverwalter Michael Jaffé keine Spur des Geldes gefunden. Das Unternehmen wickelte an der Schnittstelle zwischen Händlern, Banken und Kreditkartenfirmen Zahlungen im Internet und an Ladenkassen ab. Laut Anklage erdichteten Braun und Komplizen über Jahre hinweg nicht vorhandene Umsätze des Zahlungsdienstleisters, um die kreditgebenden Banken zu täuschen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Betrugsschaden auf drei Milliarden Euro.

Brauns Verteidigungstheorie stößt auf keinen Glauben

Der ehedem in Dubai für Wirecard tätige Manager Oliver Bellenhaus hat die Darstellung der Staatsanwaltschaft in allen wesentlichen Punkten bestätigt - und bekräftigte das vor Verkündung der Frist: "Die Zahlen waren synthetische Fiktionen", sagte Bellenhaus über die Wirecard-Bilanzen. Der seit über sechs Jahren in Untersuchungshaft sitzende Ex-Konzernchef Braun hingegen bestreitet seit Prozessbeginn sämtliche Vorwürfe - und betonte erneut, er sei fest von der Existenz der vermissten Milliarden ausgegangen: "Ich äußere gar keine Theorien", sagte Braun zum mehrfach geäußerten Vorwurf der Richter, seine Darstellungen seien nicht schlüssig.

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Der 1969 geborene österreichische Manager verteidigt sich mit dem Argument, der seit 2020 untergetauchte Ex-Vertriebsvorstand Jan Marsalek, Bellenhaus und weitere Komplizen hätten die Gewinne veruntreut. Braun verwies darauf, dass er den allergrößten Teil seines Vermögens in Wirecard-Aktien investiert hatte: "Das hätte ich nicht getan, wenn ich nicht davon ausgegangen wäre, dass es das Geschäft gibt."

Dass es bei Wirecard kriminell zuging, geben alle zu

Begonnen hatte der Prozess am 8. Dezember 2022. Dass bei Wirecard im Milliardenmaßstab betrogen wurde, war von Beginn an nicht strittig - nur, wer die Täter waren. Verbucht wurden die laut Anklage fiktiven Geschäfte zum Großteil über die drei sogenannten Drittpartnerfirmen Senjo, Al Alam und Payeasy in Singapur, Dubai und den Philippinen.

Mühsame Prozessführung

Das erschwerte die Beweisaufnahme für die Richter ganz erheblich, da Dutzende von Auslandszeugen nicht auffindbar waren, nicht aussagen wollten oder auf Anfragen aus Deutschland nicht reagierten. Im Verlauf des Prozesses hat die Kammer den Angeklagten zahlreiche Dokumente präsentiert, die den Betrug bei Wirecard unzweifelhaft belegen - von Scheinverträgen bis zu gefälschten Kontosalden.

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Nicht aufgetaucht ist bisher ein Dokument, das Brauns Beteiligung zweifelsfrei belegen könnte. Es fehlen allerdings die Chatverläufe auf Brauns Mobiltelefon. Als der Manager sein Handy im Sommer 2020 bei der Münchner Staatsanwaltschaft ablieferte, waren auch die Gesprächsaufzeichnungen auf WhatsApp, Telegram und anderen Messengerdiensten nicht mehr auffindbar./cho/DP/he