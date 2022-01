ROUNDUP: US-Automarkt schwächelt - Toyota zieht an GM vorbei

DETROIT (dpa-AFX) - Der anhaltende Chipmangel und Probleme in den Lieferketten haben die Autoverkäufe in den USA zum Jahresende ausgebremst. Der größte US-Hersteller General Motors (GM) erlitt einen besonders starken Einbruch und büßte seine Position als absatzstärkster Anbieter im Heimatmarkt erstmals seit 90 Jahren ein. Mit rund 2,3 Millionen verkauften Autos im Gesamtjahr 2021 wurde der japanische Branchenriese Toyota (Toyota Motor) rund 114 000 mehr Neuwagen bei der US-Kundschaft los als GM und eroberte so die Marktführerschaft.

GM musste nach eigenen Angaben vom Dienstag im Schlussquartal einen Verkaufsrückgang um 43 Prozent verkraften. Insgesamt setzte der Konzern 2021 mit rund 2,2 Millionen 13 Prozent weniger Autos in den USA ab als im Vorjahr. Toyota kam mit der Chipkrise deutlich besser klar und steigerte seinen US-Absatz 2021 im Jahresvergleich um etwa zehn Prozent. Es ist laut Daten der US-Fachzeitschrift "Automotive News" das erste Mal seit 1931, dass ein anderer Hersteller in einem Kalenderjahr mehr Autos in den USA verkauft hat als GM.

Von den deutschen Herstellern legte bislang lediglich BMW US-Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr vor. Die Münchner steigerten die Verkäufe ihrer Stammmarke mit den drei Buchstaben auf dem US-Markt 2021 demnach um knapp 21 Prozent auf 336 644 Neuwagen. In den letzten drei Monaten des Jahres gab es jedoch einen fast sechsprozentigen Absatzdämpfer. Die BMW-Tochter Mini verbuchte im gesamten vergangenen Jahr - trotz eines Minus von acht Prozent im letzten Quartal - einen Verkaufsanstieg um 6,4 Prozent.

Es haben noch nicht alle Hersteller ihre Zahlen veröffentlicht - Ford (Ford Motor) etwa will dies am Mittwoch tun, Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) am Freitag. Doch dass sich viele Autobauer am US-Markt im vergangenen Jahr schwer taten, steht bereits fest. Die Branche hofft auf ein rasches Ende der Chipkrise, die die Geschäfte trotz guter Nachfrage stark behindert. Experten glauben jedoch, dass die Probleme durchaus noch etwas andauern könnten. "Die Verkäufe dürften sich erst im zweiten Halbjahr 2022 beschleunigen", meint Chris Hopson vom Analysehaus IHS Markit.

Doch es gibt auch einen klaren Gewinner des Krisenjahres 2021 - und zwar Tesla. Während die Konkurrenz unter Engpässen bei der Chipversorgung ächzte, erhöhte der Elektroautokonzern seinen weltweiten Absatz gegenüber dem Vorjahr um 87 Prozent. Insgesamt lieferte der Konzern von Elon Musk nach Angaben vom Sonntag gut 936 000 E-Autos aus - damit ist das Wachstum zwar beeindruckend, die absolute Stückzahl im Vergleich zu etablierten Rivalen wie Toyota, Volkswagen, GM oder Ford aber noch sehr gering./hbr/DP/he