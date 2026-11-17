ATLANTA (dpa-AFX) - Die weltgrößte Baumarktkette Home Depot ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Der Umsatz legte um rund 5 Prozent auf knapp 43,4 Milliarden US-Dollar (39,4 Mrd Euro) zu, wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia mitteilte. Auf vergleichbarer Basis seien die Erlöse um 2,2 Prozent gewachsen. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten. Die Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel dennoch mehr als zwei Prozent.

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"Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte der designierte Unternehmenschef Richard McPhail laut Mitteilung. Das Unternehmen habe seinen Marktanteil in einem dynamischen Umfeld ausgebaut. McPhail, der seit September 2019 Finanzchef war, wird die Leitung des Konzerns am 23. November von Ted Decker übernehmen. Dieser soll Verwaltungsratschef bleiben, wie das Unternehmen in einer anderen Mitteilung ebenfalls am Dienstag mitteilte.

Unter dem Strich zog der Gewinn im Quartal um gut 3 Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar an. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie legte um 3,2 Prozent auf 3,86 Dollar zu und traf damit in etwa die Vorhersagen von Analysten.

Nach Einschätzung von Steven Shemesh von der kanadischen Bank RBC hat der Umsatz der Baumarktkette die Erwartungen übertroffen. Die bereinigte operative Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt. Der Analyst verwies dabei auf die seit dem Sommer gestiegenen Kosten für Diesel. Dieser Kostendruck dürfte zunehmen.

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Unterdessen präzisierte das Management seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun um 4,5 Prozent steigen. Zuvor hatte die Konzernspitze einen Anstieg von 2,5 bis 4,5 Prozent im Plan. Dabei soll der Erlös auf vergleichbarer Basis um rund 1,4 Prozent wachsen, nachdem er zuvor im besten Fall um zwei Prozent zulegen und im ungünstigsten Fall stagnieren sollte.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 2,5 Prozent steigen. 2025 hatte Home Depot 14,69 Dollar je Aktie ausgewiesen./mne/stw/he