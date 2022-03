ROUNDUP: US-Botschafter in Moskau erhält Protestnote wegen Biden-Äußerungen

MOSKAU/WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Reaktion auf Kritik von US-Präsident Joe Biden an Kremlchef Wladimir Putin ist dem US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, eine Protestnote überreicht worden. Biden hatte Putin mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine als "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet. "Solche Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, die eines Staatsmannes von solch hohem Rang unwürdig sind, bringen die russisch-amerikanischen Beziehungen an den Rand des Abbruchs", heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau vom Montag.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte zu der Protestnote: "Es ist schrecklich absurd, ein Land über unangemessene Äußerungen sprechen zu hören, wenn dasselbe Land Massengemetzel verübt." Die USA wollten Kommunikationslinien zwischen Washington und Moskau und die diplomatischen Vertretungen in den beiden Hauptstädten offenhalten. Das Verhalten der Regierung in Moskau stelle aber in Frage, ob das Interesse beiderseitig ist./haw/DP/jha