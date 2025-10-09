DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.337 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.990 -0,2%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1554 -0,6%Öl65,91 -0,3%Gold4.014 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: US-Fluglinie Delta sieht robuste Nachfrage auch 2026 - Aktie im Plus

09.10.25 16:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
52,89 EUR 3,95 EUR 8,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ATLANTA (dpa-AFX) - Delta Air Lines hat im dritten Quartal von einer Erholung bei Geschäftsreisen und der Nachfrage nach teureren Sitzen auf Urlaubsflügen profitiert. Das Unternehmen schnitt besser ab als erwartet. Die US-Fluggesellschaft sieht zudem eine robuste Nachfrage bis ins kommende Jahr hinein. Die Aktie zog zuletzt um knapp sieben Prozent an. Auch die Kurse anderer Fluggesellschaften wie American Airlines, United Airlines und Southwest Airlines legten deutlich zu.

Wer­bung

Delta Air Lines erzielte im dritten Quartal laut einer Mitteilung vom Donnerstag einen operativen Umsatz von 16,7 Milliarden US-Dollar (rund 14,4 Milliarden Euro), ein Anstieg um sechs Prozent. Vor Steuern wurde ein Gewinn von knapp 1,8 Milliarden Euro erzielt, nach 1,6 Milliarden vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie stieg um 10 Prozent auf 2,18 Dollar.

Für das Gesamtjahr erwartet Delta einen Gewinn je Aktie von rund 6 Dollar, was ebenfalls über den Konsensschätzungen liegt und fast das obere Ende der bisherigen Spanne von 5,25 bis 6,25 Dollar bedeutet. Delta sieht sich zudem "gut aufgestellt, um im kommenden Jahr Umsatzwachstum, Margenausweitung und Gewinnsteigerungen zu erzielen".

Die Umsätze mit Unternehmenskunden sind im dritten Quartal um 8 Prozent gestiegen. Laut einer aktuellen Umfrage gingen etwa 90 Prozent der Unternehmen davon aus, dass das Reiseaufkommen im Jahr 2026 steigen oder stabil bleiben werde, so die Fluggesellschaft.

Wer­bung

Auswirkungen des Shutdowns der US-Regierung auf den Betrieb habe Delta nicht festgestellt, so Delta-Chef Ed Bastian. Die Flüge liefen wie gewohnt und es habe keine Zunahme von Verspätungen oder Annullierungen gegeben./err/mis/he

In eigener Sache

Übrigens: Delta Air Lines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delta Air Lines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delta Air Lines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delta Air Lines Inc.

DatumRatingAnalyst
30.09.2019Delta Air Lines OutperformBernstein Research
11.07.2019Delta Air Lines OutperformCowen and Company, LLC
10.07.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
11.04.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
03.04.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
30.09.2019Delta Air Lines OutperformBernstein Research
11.07.2019Delta Air Lines OutperformCowen and Company, LLC
02.04.2019Delta Air Lines OutperformCowen and Company, LLC
09.01.2019Delta Air Lines OutperformImperial Capital
14.12.2018Delta Air Lines OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
11.04.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
03.04.2019Delta Air Lines In-lineImperial Capital
03.07.2018Delta Air Lines HoldDeutsche Bank AG
11.07.2017Delta Air Lines In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
08.05.2007Delta Air Lines reduceUBS
04.05.2007Delta Air Lines underweightPrudential Financial
04.05.2007Delta Air Lines underweightPrudential Financial
16.09.2005Update Northwest Airlines Corp.: UnderweightJP Morgan
16.09.2005Delta Air Lines underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delta Air Lines Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen