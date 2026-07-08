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ROUNDUP: US-Militär greift erneut Ziele im Iran an

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet. Damit solle die Fähigkeit Teherans eingeschränkt werden, den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu beeinträchtigen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom mit. Demnach kam die Anweisung für die Angriffe von US-Präsident Donald Trump. Nähere Angaben zum Ziel der Angriffe machte das Militär nicht.

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Bereits am Vortag hatte Centcom nach eigenen Angaben über 80 Ziele in der Islamischen Republik angegriffen und das mit Angriffen auf Handelsschiffe begründet. Die Streitkräfte hätten unter anderem Luftabwehrsysteme, Schiffsabwehrraketen sowie mehr als 60 Boote der Revolutionsgarden in oder nahe der Straße von Hormus getroffen.

Die Führung in Teheran hatte Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die erste Welle der US-Angriffe angekündigt. Kurz darauf meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten die Sirenen. Eigentlich hatten die USA und der Iran eine Waffenruhe vereinbart.

Trump hatte die zweite Angriffswelle zuvor bereits in Aussicht gestellt. Das US-Militär habe den Iran "hart getroffen" und "wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen", sagte er. Er glaube trotzdem daran, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde./jcf/DP/he

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