ROUNDUP: US-Notenbank bestätigt geduldigen Kurs in der Geldpolitik - minutes

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre abwartende Haltung in der Geldpolitik erneut bestätigt. Die "geduldige" Vorgehensweise sei noch "für einige Zeit" angemessen, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll ("Minutes") der Zinssitzung vom 30. April bis 1. Mai hervorgeht. Viele Währungshüter hätten außerdem die Einschätzung von Notenbankpräsident Jerome Powell gestützt, dass der jüngste Rückgang der Inflation in den USA nur vorübergehend sei.

Die US-Notenbank hatte Anfang Mai an ihrem vorsichtigen geldpolitischen Kurs festgehalten und mitgeteilt, dass sie weiter geduldig vorgehen werde. Mit dieser Formulierung wurde den Finanzmärkten unveränderte Leitzinsen in Aussicht gestellt. Den Leitzins hatte sie damals in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent belassen.

Durch das Protokoll wurden Aussagen von Powell auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinssitzung bekräftigt. Damals hatte der Notenbankpräsident das Zinsniveau als angemessen bezeichnet. Es gebe keine Notwendigkeit die Zinsen in die ein oder andere Richtung zu bewegen.

Aus dem Protokoll geht außerdem hervor, dass die US-Währungshüter beginnen, den Ausblick auf die konjunkturelle Entwicklung in diesem Jahr etwas optimistischer zu sehen. Allerdings wurde diese Einschätzung getroffen, bevor die US-Regierung von Präsident Donald Trump die jüngste Eskalationsstufe im Handelskonflikt mit China unternommen und Zölle für weitere chinesische Waren erhöht hatte.

An den Finanzmärkten war zuletzt über mögliche Zinssenkungen in den USA spekuliert worden. Als Gründe gelten die schwächere Weltwirtschaft, die mäßige Inflation sowie die zahlreichen politischen Risiken, darunter der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Gestützt wurde diese Einschätzung von Aussagen amerikanischer Notenbanker. So hatte der regionale Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, den bislang letzten Zinsschritt der Fed vom Dezember als "etwas überzogen" bezeichnet.

An den Finanzmärkten sorgte das Protokoll für keine nennenswerten Kursreaktionen./jkr/he