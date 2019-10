ROUNDUP: US-Notenbank senkt Zins wie erwartet - Zinspause in Aussicht gestellt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihren Leitzins wie von den meisten Experten erwartet gesenkt. Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent reduziert, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Es ist die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Zuletzt hatte die Fed am 18. September die Zinsen gesenkt.

Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Abkühlung der Weltwirtschaft und schwelende Handelskonflikte sorgten zuletzt für Verunsicherung. Im vergangenen Jahr hatte die Fed noch vier Mal die Zinsen angehoben.

Gleichzeitig gab die Fed Signale für eine mögliche Zinspause. In einer Mitteilung zur Zinsentscheidung heißt es, dass sie den künftigen Pfad für die weitere Zinsentwicklung "bewerten" werden. Bisher hatte sie geschrieben, dass sie "angemessen handeln werde", um die wirtschaftliche Erholung zu stützen.

Die Zinssenkung werde das anhaltende Wirtschaftswachstum, den robusten Arbeitsmarkt und das Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent unterstützen, schreibt die Fed. Es blieben aber "Unsicherheiten" über den weiteren Ausblick. Mit Blick auf mögliche weitere Entscheidungen werde man - neben dem Arbeitsmarkt und der Inflation - auch die internationale Entwicklung genau beobachten.

Im geldpolitischen Ausschuss FOMC sprachen sich Esther George und Eric Rosengren für unveränderte Zinsen aus. Alle anderen Mitglieder befürworteten die Entscheidung. Die Finanzmärkte reagierten kaum auf die Entscheidung./jsl/jkr/stk