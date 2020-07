Roundup: US-Ölriesen Exxon und Chevron erleiden Milliardenverluste

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street in Grün -- DAX klettert -- thyssenkrupp schließt Verkauf von Aufzugssparte ab -- MTU traut sich wieder Jahresprognose zu -- Apple, Google, Facebook, Amazon, Pinterest im Fokus

ExxonMobil erleidet Milliardenverlust in Corona-Krise. Under Armour rutscht tiefer in die Verlustzone. Niederlage für Allianz: Corona-Klagen gegen Versicherungen haben ungewisse Erfolgsaussichten. Fiat Chrysler in Corona-Krise mit Milliardenverlust. Colgate-Palmolive übertrifft Erwartungen. Chevron schreibt Milliardenverlust. Merck-Mittel Bavencio wird in Großbritannien zur Anwendung empfohlen.