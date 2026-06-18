DAX25.101 +0,3%Est506.322 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -0,3%Nas26.518 +1,9%Bitcoin54.465 -0,8%Euro1,1458 ±-0,0%Öl79,39 +0,2%Gold4.153 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BMW 519000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX über 25.000 Punkten -- Wall Street bleibt geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, LANXESS, tonies, Lufthansa, VW, D-Wave, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Cracker Barrel Old Country Store (CBRL): US-Restaurantkette überrascht mit Quartalsgewinn und erhöht Jahresprognose Pivotal-Point Nachverfolgung Cracker Barrel Old Country Store (CBRL): US-Restaurantkette überrascht mit Quartalsgewinn und erhöht Jahresprognose
Pivotal-Point Nachverfolgung FuelCell Energy (FCEL): Starke Q2-Zahlen - US-Brennstoffzellenpionier profitiert vom Übergang zu grüner Energie Pivotal-Point Nachverfolgung FuelCell Energy (FCEL): Starke Q2-Zahlen - US-Brennstoffzellenpionier profitiert vom Übergang zu grüner Energie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: US-Untersuchung wegen deutscher Arzneipreise - Zölle drohen

19.06.26 12:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
37,16 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
965,90 EUR 7,90 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
100,44 EUR 1,81 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
132,00 EUR -0,55 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pfizer Inc.
22,15 EUR 0,14 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat eine Untersuchung wegen mutmaßlich unfairer Arzneimittelpreise in Deutschland aufgenommen. Dabei gehe es um die Frage, ob US-amerikanische Patienten einen unverhältnismäßig großen Anteil der Kosten für Forschung und Entwicklung schultern, teilte das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mit. Er beruft sich auf ein Handelsgesetz von 1974, das je nach Ausgang Zölle rechtfertigen könnte.

Greer wies darauf hin, dass den Ermittlungen monatelange Gespräche mit der Bundesregierung vorausgegangen seien - offenbar ohne Erfolg. Erst im April sei ein Abkommen mit Großbritannien erzielt worden, teilte Greer mit. "Deutschland sollte diesem Beispiel folgen und konstruktive Verhandlungen führen, um das Ungleichgewicht zu beseitigen."

Geplante Gesundheitsreform im Blick

Greer sagte zugleich, "ich bin besonders besorgt über Berichte, wonach Deutschland ein Gesetz im Eilverfahren vorantreibt, das die Ausgaben für innovative Arzneimittel weiter senken würde". Er verwies damit auf die Gesundheitsreform der Bundesregierung, mit der Ressortministerin Nina Warken die Krankenkassen um Milliarden entlasten und steigende Beiträge verhindern will.

Mit dem "Beitragssatzstabilisierungsgesetz" sind auch schärfere Sparvorgaben für Pharmakonzerne geplant: Die Herstellerrabatte, die Arzneikonzerne Krankenkassen gewähren müssen, sollen steigen und dynamisch an die Entwicklung der Kasseneinnahmen und die Arzneiausgaben angepasst werden.

Der US-Konzern Eli Lilly und das rheinland-pfälzische Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hatten daraufhin angekündigt, geplante Investitionen in Deutschland in Milliardenhöhe zu stoppen und eine fehlende Planbarkeit für ihre Geschäfte kritisiert. Auch der US-Konzern Pfizer will Investitionen in Deutschland auf den Prüfstand stellen. Nun läuft die Debatte, ob die Bundesregierung bei ihrer Reform der Pharmabranche entgegenkommen soll.

Trump-Regierung sucht neue Zoll-Instrumente

Die Maßnahme der US-Regierung ist Teil eines breit angelegten Vorstoßes der Regierung von Präsident Donald Trump, die vergleichsweise hohen Medikamentenpreise im Land zu drücken. Gegen etliche Länder wurden deshalb bereits Zölle erhoben. Andere ließen sich auf Vereinbarungen mit der US-Regierung ein, die etwa die Verlagerung von Produktion in die USA vorsehen.

Die Untersuchung stützt sich auf einen Passus eines US-Handelsgesetzes aus dem Jahr 1974. In der Vergangenheit nutzten die USA diesen Mechanismus etwa, um Strafzölle gegen China zu verhängen. Auch gegen die Europäische Union und weitere Länder leiteten die USA im März Ermittlungen auf Grundlage des Passus ein. Der Vorwurf damals: strukturelle Überkapazitäten.

In einem wegweisenden Urteil hatte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im Februar einen Großteil von Trumps Zöllen gekippt. Seither setzt der Republikaner auf neue rechtliche Vehikel, die jedoch zeitlich befristet sind oder Ungleichgewichte im Handel voraussetzen./jcf/als/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
18.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
18.06.2026Bayer BuyUBS AG
17.06.2026Bayer BuyUBS AG
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2026Bayer BuyUBS AG
17.06.2026Bayer BuyUBS AG
09.06.2026Bayer BuyUBS AG
05.06.2026Bayer BuyUBS AG
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.06.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
12.06.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen