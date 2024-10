ROUNDUP: US-Vizekandidaten liefern sich Schlagabtausch bei TV-Duell

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die beiden US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und J.D. Vance haben sich bei ihrem ersten und voraussichtlich einzigen TV-Duell einen Schlagabtausch geliefert. Sie warfen der jeweils anderen Partei politisches Versagen vor, stiegen bei der Debatte aber tief in die Themen ein. Der Republikaner Vance machte Kamala Harris mitverantwortlich für aktuelle Krisen, während der Demokrat Walz Harris verteidigte und vor einer Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus warnte.

Am 5. November treten Harris und Trump bei der Präsidentschaftswahl gegeneinander an - Umfragen prognostizieren ein knappes Rennen. Beide sind darum bemüht, vor allem unentschlossene Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Dabei konzentrieren sie sich auf die politisch besonders hart umkämpften Bundesstaaten - und setzen natürlich auch auf ihre "Running Mates": Walz und Vance kommen beide aus dem Mittleren Westen.

Die 90-minütige, vom US-Sender CBS live aus New York übertragene, Debatte fand ohne Publikum statt. Walz und Vance durften keine Spickzettel verwenden oder Kontakt zu ihren Teams haben. Die Mikrofone blieben an, wurden aber von den Moderatorinnen Norah O'Donnell und Margaret Brennan stummgeschaltet, wenn sich die Kandidaten ins Wort fielen.

Nahost, Migration, Klimawandel, Abtreibung und andere Themen

Der 60 Jahre alte Walz warnte angesichts der Lage in Nahost vor einer erneuten Präsidentschaft Trumps. "Es kommt auf eine solide Führung an", sagte der Gouverneur von Minnesota. "Donald Trump ist wankelmütig", führte er aus. "Er wird sich demjenigen zuwenden, der ihm am meisten schmeichelt oder wo es für ihn Sinn macht." Vance entgegnete, Trump habe während seiner Amtszeit "für Stabilität gesorgt".

Auch das Thema Abtreibung sorgte für Kontroversen. Walz kritisierte, dass Republikaner in das Privatleben von Frauen eingreifen wollten. Vance nutzte die Debatte unter anderem dazu, um Harris die Schuld an der Krise an der US-Grenze zu geben. "Wir haben eine historische Einwanderungskrise, weil Kamala Harris damit anfing, die gesamte Grenzpolitik von Donald Trump rückgängig machen", sagte der 40 Jahre alte Senator aus Ohio.

Die Kandidaten diskutierten in der Debatte auch über den Klimawandel, Wirtschaft, Waffengewalt und die Demokratie.

Vance: "Habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt"

Vance war zu Beginn von Trumps Präsidentschaft ein ausgesprochener Kritiker des Republikaners. Diese Meinung wandelte sich allerdings, als er sechs Jahre später selbst ins politische Scheinwerferlicht trat - und dafür auch Trump als Unterstützer umwarb.

In dem Duell gab Vance nun an, er habe mit seiner einst harschen Kritik falschgelegen. "Ich habe mich in Bezug auf Donald Trump geirrt", sagte er. Er habe Geschichten geglaubt, die Trumps politische Bilanz falsch dargestellt hätten, führte Vance aus. Trump habe "geliefert". "Wenn man etwas missverstanden hat und seine Meinung ändert, dann sollte man dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich sein", sagte Vance.

Wahrscheinlich letztes TV-Duell vor der Wahl

Zwar gelten Vize-Debatten nicht als wahlentscheidend. Doch das TV-Duell zwischen Walz und Vance war wahrscheinlich das letzte vor der Wahl in gut einem Monat und dürfte deshalb bei vielen Wählerinnen und Wählern einen wichtigen Eindruck hinterlassen.

Im September waren Harris und Trump bei einer TV-Debatte gegeneinander angetreten und lieferten sich ein hitziges Wortgefecht. Trump ließ sich dabei von Harris provozieren, wirkte zum Teil genervt und geriet in die Defensive. Harris griff Trump frontal an und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Harris schlug unmittelbar nach dem ersten Duell ein zweites vor. Trump hingegen wollte sich im Anschluss nicht auf eine zweite Debatte festlegen.

Trumps mit Live-Kommentaren bei Truth Social

Trump kommentierte die Debatte in einer Art Liveticker auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform "Truth Social". O'Donnell und Brennan warf er vor, "extrem voreingenommene Moderatorinnen" zu sein. Dem Demokraten Walz warf er vor, einen "niedrigen Intelligenzquotienten" zu haben, weil er sich während der Debatte mehrfach Notizen machte./trö/DP/zb