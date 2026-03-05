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ROUNDUP: US-Wirtschaft nimmt dank KI-Investitionen Fahrt auf

30.04.26 15:32 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres dank höherer Staatsausgaben und massiver Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) an Fahrt gewonnen. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal um annualisiert 2,0 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer ersten Erhebung mitteilte. Im Schlussquartal war die größte Volkswirtschaft der Welt noch deutlich schwächer gewachsen, nur um 0,5 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt für die Monate Januar bis März mit einem stärkeren Wachstum um 2,3 Prozent gerechnet.

Die Konsumausgaben, die den größten Teil der amerikanischen Wirtschaftsleistung ausmachen, stiegen mit 1,6 Prozent und damit etwas stärker als erwartet. Die Investitionen der Unternehmen in Ausrüstung und Gebäude legten dagegen deutlich stärker zu, um 10,4 Prozent. Hier zeigen sich die Auswirkungen der massiven Investitionen in den Ausbau von Künstliche Intelligenz.

"Die Konjunktur wird nur noch von den KI-Investitionen getragen", kommentierte Analyst Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg die Wachstumsdaten. Dagegen seien die Investitionen in den Wirtschaftsbau und in den Wohnungsbau seit geraumer Zeit rückläufig.

Darüber hinaus zeigte sich bei den Wachstumsdaten auch eine Gegenbewegung, nachdem die US-Wirtschaft Ende des vergangenen Jahre durch eine Teilschließung von Bundesbehörden ("Government Shutdown") gebremst worden war. Zu Beginn des Jahres sind die Ausgaben des Zentralstaates wieder gestiegen und haben die Konjunktur gestützt. "Der Government Shutdown hat zweifellos etwas künstlichen Schub geliefert", sagte Tobias Basse, Analyst bei der NordLB.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jkr/la/he