ROUNDUP: US-Wirtschaft schrumpft zu Jahresbeginn stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-amerikanische Wirtschaft ist zu Jahresbeginn wegen der Corona-Krise stark geschrumpft. Wie das Handelsministerium am Mittwoch bekanntgab, lag die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet 4,8 Prozent unter dem Niveau des Vorquartals. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 4,0 Prozent erwartet.

In den USA werden Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie sich die Wirtschaft entwickeln würde, wenn das Tempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Annualisierung verzichtet, weshalb Wachstumsdaten aus den beiden großen Wirtschaftsräumen nicht direkt miteinander vergleichbar sind./bgf/jsl/jha/