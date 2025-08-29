DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.538 -0,1%Nas21.634 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1671 +0,3%Öl67,63 -0,3%Gold3.407 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK stabilisieren sich nach strategischen Nachrichten
JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Erfolgsstrategie im Fokus - 11 Qualitätsaktien im OptionsSchein-Depot JETZT LIVE mit den TradingBrothers: Erfolgsstrategie im Fokus - 11 Qualitätsaktien im OptionsSchein-Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet

28.08.25 15:35 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr auch durch mehr Investitionen von Firmen stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Eine erste Schätzung hatte nur eine Jahresrate von 3,0 Prozent ergeben.

Wer­bung

Damit gewinnt die größte Volkswirtschaft der Welt stärker an Fahrt als bisher gedacht, nachdem sie im ersten Quartal noch um 0,5 Prozent geschrumpft war. Volkswirte hatten für die Monate April bis Juni im Schnitt mit einem Wachstum von 3,1 Prozent gerechnet.

In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen. Zum Vergleich: Im Euroraum war die Wirtschaft im zweiten Quartal 0,1 Prozent gewachsen.

Gestützt wurde das US-Wachstum durch einen deutlichen Anstieg der Investitionen durch Unternehmen. Unter anderem haben die Firmen mehr Geld in Software gesteckt. Darüber hinaus hat sich auch der private Konsum, eine der wichtigsten Stützen der amerikanischen Wirtschaft, im Frühjahr stärker gezeigt als zu Beginn des Jahres.

Wer­bung

Am Devisenmarkt geriet der US-Dollar nach Veröffentlichung der Konjunkturdaten zu den meisten anderen wichtigen Währungen allerdings unter Druck. Am Markt wird mittlerweile fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank Fed im September gerechnet./jkr/la/mis