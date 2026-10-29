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ROUNDUP: US-Wirtschaftswachstum beschleunigt sich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Herbst etwas stärker als erwartet beschleunigt. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 3,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer ersten Erhebung in Washington mitteilte. Dies ist das höchste Wachstum seit einem Jahr. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit einem Wachstum von 3,2 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt um 2,2 Prozent gewachsen.

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Die größte Volkswirtschaft der Welt wurde weiterhin durch Unternehmensausgaben beflügelt, die größtenteils mit Investitionen in künstliche Intelligenz zusammenhingen. Die Ausrüstungsinvestitionen trugen im dritten Quartal stärker zum BIP bei als jemals zuvor seit 2011 - abgesehen von der Erholung von der Pandemie.

Die Ausgaben der privaten Haushalte entwickelten sich ähnlich robust und stiegen zum zweiten Mal in Folge um annualisiert 3,8 Prozent. Der Anstieg erfolgte trotz einer historisch niedrigen Konsumentenstimmung aufgrund von Sorgen um die Lebenshaltungskosten.

"Ein Ende des starken US-Wachstums zeichnet sich vorerst nicht ab", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Hierfür sind die Investitionen in die Künstliche Intelligenz schlicht zu hoch." Allerdings könnte für die US-Privathaushalte die relativ hohe Inflationsrate im kommenden Jahr noch zu einer schweren Bürde werden.

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"Die Zahlen bestätigen die Aufwertung der konjunkturellen Einschätzung durch die US-Notenbank, die gestern im Fed-Statement veröffentlicht wurde", kommentierte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Helaba.

Die Fed sprach von "starkem" Wachstum. An den Finanzmärkten wird ganz überwiegend damit gerechnet, dass die Fed im kommenden Monat den Leitzins anheben wird.

"Angesichts dieses Wachstum dürfte die US-Notenbank nicht zögern, auf ihrer Gremiensitzung im Dezember eine Leitzinserhöhung zu beschließen", sagte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Würrtemberg. An diesem Mittwoch hatte die Fed den Leitzins nicht angetastet.

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In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jsl/mis

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