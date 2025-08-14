DAX24.037 -0,2%ESt505.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,57 +1,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.318 +0,1%Euro1,1625 +0,1%Öl66,25 -0,7%Gold3.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester erwartet -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

ROUNDUP/USA: Inflation tritt trotz höherer Zölle auf der Stelle

12.08.25 15:00 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation im Juli überraschend nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Vormonat um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Experten hatten unter anderem wegen erhöhter Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf importierte Waren verhängt hat, eine stärkere Inflation von 2,8 Prozent erwartet.

Wer­bung

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise in der größten Volkswirtschaft der Welt um 0,2 Prozent und damit schwächer als im Juni, als sie um 0,3 Prozent zugelegt hatten. Nur die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg im Juli stärker als erwartet um 0,2 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Analysten hatten hier im Schnitt eine Jahresrate von 3,0 Prozent erwartet.

Angetrieben wurde die Teuerung unter anderem durch einen überdurchschnittlichen Anstieg der Kosten für Strom und Gas, sowie für Dienstleistungen. Dagegen haben sich die Preise für Kraftstoffe im Jahresvergleich deutlich verbilligt.

Beobachter haben schon seit Monaten immer wieder einen stärkeren Anstieg der Inflation in den USA prognostiziert und erklären dies mit den Folgen der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung. Zwar strebt die US-Notenbank Fed bei der Inflation eine Jahresrate von nur zwei Prozent an. Die unerwartet schwache Teuerung im Juli spricht aber dennoch eher für eine Zinssenkung, die Präsident Trump zuletzt immer wieder und vehement gefordert hat, teilweise in Verbindung mit einer scharfen Kritik am Fed-Präsidenten Jerome Powell.

Wer­bung

Am Devisenmarkt reagierte der US-Dollar mit deutlichen Kursverlusten auf die Preisdaten. Im Gegenzug stieg der Euro auf ein Tageshoch bei 1,1655 US-Dollar. Am Markt für Staatsanleihen gingen die Renditen für amerikanische Staatspapiere zurück./jkr/jsl/stk