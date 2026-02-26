DAX25.281 +0,4%Est506.194 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +1,2%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.590 +0,1%Euro1,1806 -0,1%Öl69,81 -1,6%Gold5.168 +0,1%
ROUNDUP: USA und Iran pausieren Verhandlungen in Genf

26.02.26 13:57 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Die USA und der Iran haben ihre womöglich entscheidenden Atomverhandlungen nach rund drei Stunden vorerst unterbrochen. Die Delegationen beider Staaten kämen in Genf nun jeweils zu eigenen Beratungen zusammen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Am Abend sollen die Verhandlungen demnach fortgesetzt werden.

Bei den Verhandlungen geht es unter anderem um das umstrittene iranische Atomprogramm. Die USA wollen verhindern, dass die Führung in Teheran Atomwaffen entwickelt. Irans Regierung bestreitet derlei Absichten und zeigt sich bereit, ihr Nuklearprogramm zu begrenzen. Im Gegenzug fordert Teheran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Am Mittwoch übermittelte der Iran einen ersten Entwurf für ein neues Abkommen.

Der Vermittler Oman bestätigte die Verhandlungspause. "Wir haben heute in Genf kreative und positive Ideen ausgetauscht, und nun haben sowohl die US-amerikanischen als auch die iranischen Unterhändler eine Pause eingelegt. Wir werden später am Tag weitermachen", schrieb Außenminister Badr al-Bussaidi auf X./arb/DP/jha