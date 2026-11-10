ROUNDUP/USA: Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

10.11.26 15:30 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in den USA sind im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im September hatte das Plus bei 0,6 Prozent gelegen. An den Finanzmärkten wird jetzt fest mit einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet.

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Die Kernverbraucherpreise (ohne Lebensmittel und Energie) stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im September hatten sie um 0,3 Prozent zugelegt.

Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Denn vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich.

Gestiegen sind im Oktober vorwiegend die Preise für Lebensmittel, Freizeitaktivitäten und medizinische Versorgung. Die Benzinpreise stiegen im Oktober um 1 Prozent, obwohl die Ölpreise in der vergangenen Woche angesichts des wachsenden Optimismus hinsichtlich der diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten stark eingebrochen waren.

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Eine Trendwende bei der Preisentwicklung sehen Experten nicht. "Zwar kann von den Benzin- und Dieselpreisen perspektivisch Entlastung ausgehen, denn diese sind seit Ende September im Trend rückläufig", kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thürigen (Helaba). "Die dämpfenden Basiseffekte werden aber erst im Frühjahr des kommenden Jahres spürbar sein, sodass die Inflation zunächst noch hoch bleibt."

"Im November dürfte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich eine Vier vor dem Komma stehen haben", erwartet Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Vor dem Hintergrund dieser Inflationsentwicklung sollte eine Fed-Leitzinserhöhung auf der Gremiensitzung im Dezember in Stein gemeißelt sein, zumal auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschen konnte." Erst im Verlauf des Jahres 2027 sollte der Preisauftrieb laut Chlench deutlich nachlassen. Fallende Rohölpreise und hohe Produktivitätsgewinne dürften die Preise dämpfen.

Mittlerweile ist eine Zinserhöhung im Dezember an den Finanzmärkten fest eingepreist. Gouverneur Christopher Waller hatte vor der Veröffentlichung der Daten eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen, falls die Inflation im Oktober stärker steigt als erwartet. Die Experten der Commerzbank erwarten jedoch nicht, dass ein solcher Schritt eine Mehrheit im Offenmarktausschuss finden wird. "Wir halten an unserer Einschätzung fest, dass die eine Zinserhöhung vom September nicht ausreicht, um die Inflation spürbar zu dämpfen, zumal die Wirtschaft weiterhin brummt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist", schreibt die Commerzbank. "Wir erwarten, dass die Notenbank die Zinsen im Dezember erneut um 25 Basispunkte anhebt."

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Der US-Dollar legte nach den Zahlen zu allen anderen wichtigen Währungen zu. Der Euro fiel auf ein Tagestief von 1,1179 Dollar. Die Renditen von US-Anleihen legten deutlich zu. Der Goldpreis gab merklich nach. Es wird zudem erwartet, dass die zinssensiblen US-Technologiewerte mit deutlichen Verlusten in den Handel starten./jsl/la/he