WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Wachstum der US-Wirtschaft hat sich im Sommer stärker beschleunigt als erwartet. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 4,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Mittwoch laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war nur ein Anstieg um 3,4 Prozent ermittelt worden, Volkswirte hatten mit einer Revision auf 3,5 Prozent gerechnet. Das stärker als gedachte Wachstum geht in erster Linie auf Aufwärtskorrekturen bei den Investitionen und den Konsumausgaben zurück. Im zweiten Quartal waren die USA um 2,2 Prozent gewachsen.

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In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa in etwa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen.

Zum Anstieg des realen Wirtschaftswachstums im dritten Quartal trugen höhere Investitionen, Konsumausgaben und Staatsausgaben bei, die jedoch teilweise durch einen Rückgang der Exporte aufgezehrt wurden. Die Importe, die bei der Berechnung des BIP abgezogen werden, stiegen an. Vor allem die Investitionen in Künstliche Intelligenz trieben das Wirtschaftswachstum an. Insgesamt legten die gesamten privaten Inlandsinvestitionen annualisiert um 22,4 Prozent zu.

Die Ausgaben der privaten Haushalte stiegen annualisiert um 4,2 Prozent. Der Anstieg erfolgte trotz einer niedrigen Konsumentenstimmung, die durch steigende Lebenshaltungskosten belastet wird.

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Das robuste Wirtschaftswachstum und die anhaltend hohe Inflation sprechen für weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. An den Finanzmärkten wird fest mit einer Leitzinserhöhung im Dezember gerechnet. Der Preisindex PCE, ein von der US-Notenbank Fed bevorzugter Preisindikator, stieg im Oktober im Jahresvergleich um 3,8 Prozent. Die Fed strebt eine Rate von lediglich zwei Prozent an./jsl/mis/stk