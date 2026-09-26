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ROUNDUP: Vandalismus an Bahnkabeln in NRW - Störungen im Fernverkehr

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Wegen Vandalismus an Bahnkabeln in Gelsenkirchen kommt es im Fernverkehr zu weiträumigen Umleitungen, Haltausfällen sowie Verspätungen. Betroffen von der Störung seien etwa Verbindungen von Dortmund nach München, Hamburg nach Basel oder Norddeutschland nach Köln, teilte die Deutsche Bahn mit. Zwischenzeitlich war der gesamte Großraum Gelsenkirchen nicht befahrbar, wie es auf dem Infoportal Zuginfo.nrw hieß.

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Nach Abschluss der Reparaturarbeiten am Mittag rollten erste Züge auf der Strecke im Großraum Gelsenkirchen wieder an. Mit Störungen sei aber bis in den Nachmittag hinein zu rechnen, sagte eine Sprecherin.

Seit Samstagmorgen um 4.15 Uhr war es zu mehreren Signalstörungen bei Gelsenkirchen gekommen, nachdem Unbekannte diverse Kabel durchtrennt hätten, teilte die Bahnsprecherin mit. Insgesamt seien bis zum Mittag 300 Züge im Nah- und Fernverkehr von den Störungen betroffen gewesen.

Polizei: Kabel durchtrennt und herausgerissen

Ermittler von Landes- und Bundespolizei waren laut Mitteilung der Polizei in den frühen Morgenstunden am Tatort und sicherten Spuren. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine konkreten Hinweise auf Sabotage. Vielmehr gehe man aktuell von einem Kabeldiebstahl entlang der Bahnstrecke im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf aus, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen.

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Die Unbekannten hätten die Kabel an den Gleisen an mehreren Stellen durchtrennt und herausgerissen. Dabei seien die Täter sehr grob vorgegangen, so der Sprecher. Einige Kabel seien auch entwendet worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. In der Folge seien Signalanlagen und Steuerungskabel ausgefallen./fld/DP/zb

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