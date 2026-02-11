DAX25.205 +1,4%Est506.077 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,4%Nas23.066 -0,2%Bitcoin57.135 +1,3%Euro1,1881 ±0,0%Öl69,26 -0,5%Gold5.062 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, Birkenstock im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027 Siemens Healthineers-Aktie stärker: Spinoff vielleicht erst 2027
DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten DAX am Donnerstag deutlich in der Gewinnzone - 25.000-Punkte-Marke überschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

ROUNDUP: Verbio mit Zuwächsen und konkretisierter Prognose - Aktie gibt nach

12.02.26 12:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
25,08 EUR -0,64 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr. Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Den Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) konkretisierte das Management, angepeilt ist nun das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs. Im vorherigen Geschäftsjahr hatte Verbio operativ 14,2 Millionen Euro verdient.

Wer­bung

An der Börse gab die Aktie am Donnerstag gegen Mittag um gut drei Prozent nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aber rund ein Fünftel an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten war es sogar ein Plus von 150 Prozent.

Laut Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies sind die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem sei am Markt eine höhere Anhebung der Jahresprognose über die angegebene Spanne hinaus erwartet worden.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich von zuvor 20,8 auf 30,1 Millionen Euro. Damit erreichte Verbio wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum.

Wer­bung

Verbio zeigte sich nach einem schwierigen Geschäftsjahr Anfang Dezember wieder optimistisch. Die Weichen für eine Markterholung des Biokraftstoffmarktes in Deutschland seien gestellt, sagte Vorstandsvorsitzender Claus Sauter auf der Hauptversammlung im Dezember. Dem Unternehmen hatten zuletzt rückläufige Preise und gesunkene Margen zu schaffen gemacht.

Rückendeckung erwartet das Unternehmen von neuen EU-Regeln, die nach seiner Darstellung für mehr Klarheit und weniger Betrug im Biokraftstoffmarkt sorgen sollen. Der Preis für sogenannte THG-Quoten, die für Mineralölunternehmen wichtig sind, habe sich bereits erholt, sagte Sauter.

Verbio setzt zudem auf Wachstum im Ausland, etwa in den USA und Indien, und baut neue Geschäftsfelder auf - darunter in Bitterfeld eine neue Anlage zur Herstellung biobasierter Chemikalien aus Biodiesel, die ab 2026 jährlich rund 60.000 Tonnen erneuerbare Produkte für die chemische Industrie liefern soll./err/tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

DatumRatingAnalyst
10:31VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyDeutsche Bank AG
28.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13.02.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.01.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.11.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:31VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldJefferies & Company Inc.
13.11.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025VERBIO Vereinigte BioEnergie HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.01.2024VERBIO Vereinigte BioEnergie SellDeutsche Bank AG
11.10.2006VERBIO nicht zeichnenDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VERBIO Vereinigte BioEnergie AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen