BERLIN (dpa-AFX) - Verdi-Chef Frank Werneke forderte Union und SPD im Bundestag auf, einer Ausweitung von befristeten Arbeitsverhältnissen ihre Zustimmung zu verweigern. "Mit der jetzt geplanten Gesetzesänderung droht insbesondere für junge Menschen die sachgrundlose Befristung, eine Phase der Unsicherheit, zum Normalfall zu werden beim Einstieg ins Berufsleben", sagte Werneke in Berlin. Bereits 2.000 Betriebs- und Personalräte sowie Auszubildendenvertretungen hätten einen Gewerkschaftsaufruf an die Koalitionsabgeordneten unterstützt, dem geplanten Gesetz nicht zuzustimmen.

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"Besonders unwürdig" sei, dass Befristungen einfach per Whatsapp möglich werden sollten, kritisierte Werneke. Wer nur einen befristeten Arbeitsvertrag habe, habe auch praktisch keine Chance auf einen Mietvertrag. Dabei seien Befristungen bereits möglich, etwa als Elternzeitvertretungen oder für Projekte. Das "klare Ziel" der geplanten Ausweitung der Befristungen ohne Sachgrund sei es, Druck auszuüben, sagte Werneke. Beschäftigte sollten sich nicht gewerkschaftlich organisieren oder sich als organisiert zu erkennen geben.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi hatte die geplante Arbeitsrechtsreform bereits kritisiert: Eine Ausdehnung der Befristungsmöglichkeit von zwei auf vier Jahre heiße "nichts anderes als vier Jahre Probezeit".

Koalition ringt noch um Arbeitsrechtsreform

In der Koalition hatten Unionspolitiker zuletzt hingegen Druck gemacht, dass die geplante Reform kommt. Sie hatten gedroht, eine geplante Einkommensteuerreform mit höheren Steuern für Reiche scheitern zu lassen, wenn die SPD dem geplanten Gesetzentwurf mit erleichterten Befristungen nicht zustimme.

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Der Mitte November im Kabinett beschlossene Entwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sieht als ein Element vor, dass Beschäftigte künftig bis zu einer Dauer von 48 Monaten ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden können. Dies soll bis zu dieser Dauer bis zu sechsmal verlängert werden können und für Einstellungen bis Ende 2030 gelten. Ziel des Entwurfs ist die Ankurbelung des Wachstums durch mehr Flexibilität für Unternehmen.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung warnte in einem Kommentar: "Nach der geplanten Neuregelung wären sachgrundlose Befristungen bei demselben oder derselben Arbeitgebenden von bis zu acht Jahren möglich." Im Anschluss wäre weiter ein Wechsel von sachgrundloser Befristung in Sachgrundbefristung oder Leiharbeit möglich. Letztlich drohten "schier endlose Kettenbefristungen in Kombination mit Leiharbeit oder mit Sachgrund".

Werneke: Systematische Befristungen auch bei Amazon

Werneke machte auf Amazon als Beispiel für den Dienstleistungssektor aufmerksam, wo "systematisch sachgrundlos befristet" werde. Als eine der Unterzeichnerinnen des Aufrufs gegen Befristungen berichtete die Amazon-Lagerarbeiterin Adriana Ahlam Tarawneh, Vize-Betriebsratsvorsitzende in Mönchengladbach, von ihren Erfahrungen: Befristeten Beschäftigten drohten etwa Abmahnungen bei aus Sicht des Unternehmens zu langem Toilettenbesuch, berichtete sie. Ein Amazon-Sprecher entgegnete: "Die Vorwürfe sind schlicht Unsinn." So hätten über 75 Prozent der Amazon-Mitarbeiterinnen und

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-Mitarbeiter in der Logistik einen unbefristeten Vertrag und

profitierten von "guten Löhnen und Zusatzleistungen".

Werneke sagte, von sachgrundlosen Befristungen betroffen seien vor allem Menschen, "die sich nur schwer wehren können", oft mit Fluchtgeschichte und ungesichertem Aufenthaltsstatus. Blieben diese Menschen in der Öffentlichkeit ohne Stimme, werde "so meine Prognose, die Bundespolitik einfach über ihre Schicksale hinweggehen". Der Linken-Politiker Pascal Meiser stellte sich hinter den Appell: Die Ausweitung der Befristungen sei ein "Frontalangriff auf die Rechte der Beschäftigten"./bw/DP/mis