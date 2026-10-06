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ROUNDUP/Verdi: Galeria-Beschäftigte brauchen schnell Klarheit

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Insolvenzantrag des Warenhausunternehmens Galeria fordert die Gewerkschaft Verdi die Verantwortlichen des Verfahrens auf, rasch Klarheit zu schaffen. Für die Beschäftigten sei weiterhin unklar, ob ihr Gehalt durch Galeria abgesichert sei oder Insolvenzgeld gezahlt werde, sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. "Wir fordern, dass diese offenen Fragen von den zuständigen Stellen schnellstmöglich geklärt werden."

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Zimmer bezeichnete die Situation bei Galeria als schwierig. "Entscheidend ist für uns, dass die Beschäftigten verlässlich und direkt informiert werden, wie es weitergeht." Sie fürchteten um ihre eigene Existenz und die ihrer Familien. "Es darf nicht sein, dass die Beschäftigten die Fehler der Chefetagen austragen müssen." Die Verantwortlichen müssten jetzt zusammen mit Belegschaft und Betriebsräten an einer tragfähigen Perspektive arbeiten.

Der Gesamtbetriebsrat von Galeria äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu den Chancen auf Insolvenzgeld für die Beschäftigten.

Entscheidung zu Insolvenzgeld steht noch aus

Galeria hatte am Freitag beim Amtsgericht Düsseldorf die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Es ist der vierte Insolvenzantrag des Unternehmens binnen sechs Jahren. Ob und welche Standorte schließen müssen, ist offen. Der Geschäftsbetrieb in den 83 Filialen läuft vorerst weiter.

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Ob die rund 12.000 Beschäftigten Insolvenzgeld erhalten, ist bislang offen. Über die Bewilligung entscheidet die Bundesagentur für Arbeit

- wann, ist unklar. Ohne Insolvenzgeld müsste Galeria nach Angaben

von Arbeitsrechtlern die Gehälter selbst zahlen oder eine andere Finanzierung finden. Ob das Unternehmen dazu in der Lage wäre, ist offen. Galeria äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.

Das Amtsgericht Düsseldorf hat inzwischen das vorläufige Insolvenzverfahren angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt wurde der Rechtsanwalt Frank Kebekus./cr/DP/nas

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