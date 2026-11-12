ROUNDUP: Verdi kündigt auch für kommende Woche Streik an der Charité an

12.11.26 15:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - An der Uni-Klinik Charité wird zwei Tage lang gestreikt. Rund 600 Menschen demonstrierten zu Beginn am Donnerstagvormittag für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Tarifvertrags Entlastung, wie die Gewerkschaft Verdi berichtete. Beschäftigte berichteten bei einer Kundgebung von Personalmangel und hoher Arbeitsbelastung. "Im OP gibt es keine Pausetaste", sagte eine Mitarbeiterin aus dem Operationsbereich.

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Bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh waren Beschäftigte, Auszubildende und Dual-Studierende aufgerufen zu streiken. Gestreikt werde an allen drei Standorten, der Schwerpunkt liege auf der Pflege, teilte Verdi mit. Aber auch Medizintechnologen, Therapeuten und Therapeutinnen und Mitarbeiter der Ambulanzen waren aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft rief die Charité auf, planbare Behandlungen und Operationen zu verschieben.

Charité-Beschäftigte wollen auch kommende Woche streiken

Auch in der kommenden Woche wollen Beschäftigte im Tarifstreit an der Berliner Charité streiken. Das kündigten Gewerkschaftsvertreter am Donnerstag an. Von Montag bis Freitag seien weitere Arbeitsniederlegungen geplant. Zugleich sollen von Montag bis Donnerstag Tarifverhandlungen stattfinden.

Versorgung hat oberste Priorität

Die Charité hatte sich nach eigenen Angaben intensiv auf den Streik vorbereitet. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung etwa für Notfälle habe oberste Priorität. Man schließe Einschränkungen durch den Streik nicht aus. Planbare Behandlungen und Operationen müssten möglicherweise verschoben oder abgesagt werden, teilte Unternehmenssprecher Markus Heggen mit. Auch die OP-Kapazitäten könnten eingeschränkt werden. "Wir prüfen die Situation fortlaufend und informieren betroffene Patientinnen und Patienten individuell", hieß es.

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Der Tarifvertrag Entlastung soll Beschäftigte vor Überlastung schützen und Voraussetzungen für eine gute Patientenversorgung schaffen. Aus Gewerkschaftssicht ist er ein Erfolgsmodell, der die Arbeitsbedingungen und die Versorgungssituation spürbar verbessert habe. Verdi wirft dem Vorstand der Charité vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren. Die Charité wies dies "deutlich zurück".

"Mehrausgaben von 20 Millionen"

Der Tarifvertrag habe wichtige Impulse geliefert, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, hieß es von der Charité auf dpa-Anfrage. So seien in den vergangenen fünf Jahren rund 1.100 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt worden. Gleichzeitig hätten sich die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen etwa durch die Krankenhausreform grundlegend verändert. "Die aktuellen Forderungen von ver.di würden nach unseren Berechnungen die Einstellung von bis zu 300 zusätzlichen Pflegefachkräften und Mehrausgaben von mehr als 20 Millionen Euro bedeuten", teilte die Charité mit. "Das ist unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen nicht darstellbar."/aky/DP/mis