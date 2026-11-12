DAX 26.715 +0,2%ESt50 6.387 -0,1%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,47 -3,4%Nas 25.278 -0,7%Bitcoin 64.508 -3,2%Euro 1,1072 -0,2%Öl 93,7 +1,0%Gold 3.860 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ROUNDUP: Verdi kündigt auch für kommende Woche Streik an der Charité an

BERLIN (dpa-AFX) - An der Uni-Klinik Charité wird zwei Tage lang gestreikt. Rund 600 Menschen demonstrierten zu Beginn am Donnerstagvormittag für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Tarifvertrags Entlastung, wie die Gewerkschaft Verdi berichtete. Beschäftigte berichteten bei einer Kundgebung von Personalmangel und hoher Arbeitsbelastung. "Im OP gibt es keine Pausetaste", sagte eine Mitarbeiterin aus dem Operationsbereich.

Werbung

Bis zum Ende der Nachtschicht am Samstagfrüh waren Beschäftigte, Auszubildende und Dual-Studierende aufgerufen zu streiken. Gestreikt werde an allen drei Standorten, der Schwerpunkt liege auf der Pflege, teilte Verdi mit. Aber auch Medizintechnologen, Therapeuten und Therapeutinnen und Mitarbeiter der Ambulanzen waren aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft rief die Charité auf, planbare Behandlungen und Operationen zu verschieben.

Charité-Beschäftigte wollen auch kommende Woche streiken

Auch in der kommenden Woche wollen Beschäftigte im Tarifstreit an der Berliner Charité streiken. Das kündigten Gewerkschaftsvertreter am Donnerstag an. Von Montag bis Freitag seien weitere Arbeitsniederlegungen geplant. Zugleich sollen von Montag bis Donnerstag Tarifverhandlungen stattfinden.

Versorgung hat oberste Priorität

Die Charité hatte sich nach eigenen Angaben intensiv auf den Streik vorbereitet. Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung etwa für Notfälle habe oberste Priorität. Man schließe Einschränkungen durch den Streik nicht aus. Planbare Behandlungen und Operationen müssten möglicherweise verschoben oder abgesagt werden, teilte Unternehmenssprecher Markus Heggen mit. Auch die OP-Kapazitäten könnten eingeschränkt werden. "Wir prüfen die Situation fortlaufend und informieren betroffene Patientinnen und Patienten individuell", hieß es.

Werbung

Der Tarifvertrag Entlastung soll Beschäftigte vor Überlastung schützen und Voraussetzungen für eine gute Patientenversorgung schaffen. Aus Gewerkschaftssicht ist er ein Erfolgsmodell, der die Arbeitsbedingungen und die Versorgungssituation spürbar verbessert habe. Verdi wirft dem Vorstand der Charité vor, eine Lösung am Verhandlungstisch zu blockieren. Die Charité wies dies "deutlich zurück".

"Mehrausgaben von 20 Millionen"

Der Tarifvertrag habe wichtige Impulse geliefert, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, hieß es von der Charité auf dpa-Anfrage. So seien in den vergangenen fünf Jahren rund 1.100 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt worden. Gleichzeitig hätten sich die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen etwa durch die Krankenhausreform grundlegend verändert. "Die aktuellen Forderungen von ver.di würden nach unseren Berechnungen die Einstellung von bis zu 300 zusätzlichen Pflegefachkräften und Mehrausgaben von mehr als 20 Millionen Euro bedeuten", teilte die Charité mit. "Das ist unter den gegebenen Finanzierungsbedingungen nicht darstellbar."/aky/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.