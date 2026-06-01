DAX24.801 -1,3%Est506.062 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,7%Nas26.887 -0,8%Bitcoin57.091 -0,6%Euro1,1607 -0,2%Öl97,63 +1,8%Gold4.442 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Wall Street mit Verlusten -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers Semiconductors, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
Bericht über Rekord-Börsengang der SpaceX-Aktie: Steht der Ausgabepreis bereits fest? Bericht über Rekord-Börsengang der SpaceX-Aktie: Steht der Ausgabepreis bereits fest?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Verdi kündigt neue bundesweite Warnstreiks im Handel an

03.06.26 15:54 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,01 EUR 0,06 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft in den laufenden Tarifverhandlungen im Handel erneut zu bundesweiten Warnstreiks auf. Betroffen seien am Donnerstag und am Freitag Betriebe und Unternehmen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel in allen Bundesländern, wie die Gewerkschaft mitteilte. In mehreren Städten sind große Streikkundgebungen geplant - am Donnerstag in Kiel sowie am Freitag in Erfurt, Berlin, Bochum und Saarbrücken.

In einigen Bundesländern hatte die Arbeitgeberseite zuletzt Tarifangebote vorgelegt, die Verdi jedoch zurückwies. Die Offerten seien "schlicht unverschämt", sagte Vorständin Silke Zimmer. Die Handelskonzerne stünden wirtschaftlich hervorragend da, dennoch sollten die Beschäftigten mit Lohnverlusten abgespeist werden. "Das ist eine bodenlose Frechheit", so Zimmer. Mit den Streiks will die Gewerkschaft die Arbeitgeber dazu bringen, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) erwartet keine spürbaren Auswirkungen für Kunden durch die Streikaktionen. Die Unternehmen seien gut vorbereitet, die internen Abläufe eingespielt, sagte Tarifgeschäftsführer Steven Haarke. Er appellierte an die Gewerkschaft, den Fokus darauf zu legen, am Verhandlungstisch Fortschritte zu erzielen, "statt auf Streikaufrufe und öffentliche Eskalation zu setzen".

In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben die Geschäfte am Donnerstag wegen Fronleichnam ohnehin geschlossen.

Mitte Mai bereits mehr als 200 Betriebe bestreikt

Mitte Mai hatte Verdi in der laufenden Tarifrunde im Handel zu den ersten bundesweiten Warnstreiks aufgerufen und Kundgebungen in mehreren Städten veranstaltet. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 5.000 Beschäftigte daran. Bestreikt wurden mehr als 200 Standorte, darunter Filialen von Edeka, Kaufland, Douglas, H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) und Ikea.

Verdi fordert sieben Prozent mehr Lohn, mindestens 225 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben zuletzt in einzelnen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Hamburg im Einzelhandel ab November eine Erhöhung um zwei Prozent angeboten und ab August 2027 eine weitere um 1,5 Prozent - bei einer Laufzeit von zwei Jahren.

HDE sieht "kaum Spielraum"

Die Verhandlungen für den Einzelhandel sowie den Groß- und Außenhandel waren im April in den ersten Landesbezirken gestartet. Der HDE hatte im Vorfeld angekündigt, angesichts schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gebe es "dieses Mal kaum Spielraum" für Lohnerhöhungen.

Im Handel arbeiten laut Verdi hierzulande rund 5,2 Millionen Menschen, davon 3,4 Millionen im Einzelhandel. Die vorigen Tarifverhandlungen zogen sich über mehr als ein Jahr hin. Am Ende stand für die Beschäftigten im Einzelhandel ein Einkommensplus von insgesamt etwa 14 Prozent für die Jahre 2023 bis 2025. Die Tarifbindung in der Branche ist seit Jahren rückläufig und vergleichsweise gering./cr/DP/jha

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen