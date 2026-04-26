DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 -3,8%Nas24.814 -0,1%Bitcoin65.406 -2,7%Euro1,1729 +0,2%Öl108,5 +2,5%Gold4.676 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich schwächer -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Verizon erhöht Gewinnziel für 2026 - Zuwachs bei Mobilfunkkunden

27.04.26 17:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
41,13 EUR 1,00 EUR 2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon wird nach einem überraschenden Zuwachs an Mobilfunkkunden zuversichtlicher für das Gesamtjahr. 2026 werde ein bereinigter Gewinn je Aktie (EPS) von 4,95 bis 4,99 US-Dollar erwartet, teilte der Konzern am Montag in New York mit. Analysten hatten etwas weniger auf ihren Zetteln. Zuvor hatte Verizon hier 4,90 bis 4,95 Dollar im Plan, nach 4,71 Dollar je Aktie im Vorjahr. Zudem soll die Zahl der neuen Mobilfunkkunden am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 0,75 bis 1 Million liegen.

Im ersten Quartal wurden im Mobilfunkgeschäft netto rund 55.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern mitteilte. Das sei der erste Zuwachs an Mobilfunkkunden in einem Auftaktquartal seit mehr als einem Jahrzehnt. Im Breitband-Geschäft waren es 341.000 neue Verträge. Die Aktie legte im frühen US-Handel zuletzt um drei Prozent zu.

Die Quartalsergebnisse zeigten, dass die Trendwende des Konzerns an Dynamik gewinne, sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dürfte dazu beigetragen haben.

Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US und AT&T stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 34,4 Milliarden Dollar (rund 29,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht unter den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,28 Dollar und erzielte damit den größten Zuwachs in einem Quartal seit 2021. Analysten hatten weniger auf ihren Zetteln./mne/err/jha/he

In eigener Sache

Übrigens: Verizon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen