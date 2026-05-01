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ROUNDUP: Viele Tote durch russische Angriffe in Ukraine

04.05.26 14:51 Uhr

MEREFA (dpa-AFX) - In der Ukraine sind bei russischen Angriffen mindestens acht Menschen getötet worden. Sechs Personen seien bei einem Raketenangriff auf die Stadt Merefa im ostukrainischen Gebiet Charkiw ums Leben gekommen und weitere 24 verletzt worden, schrieb der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, bei Telegram. Getötet wurden demnach Männer und Frauen zwischen 41 und 74 Jahren. Mehrere Wohnhäuser, Hochhäuser und Läden seien beschädigt worden. Auch die Siedlung Besljudiwka wurde demnach mit einer Drohne angegriffen.

Bei verschiedenen Angriffen im südukrainischen Gebiet Cherson kamen nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft zwei Männer ums Leben. Ein 72-Jähriger wurde demnach durch Artilleriebeschuss im Dorf Schyroka Balka getötet, ein 71-Jähriger bei Beschuss im Dorf Komyschany.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg./ksr/DP/nas