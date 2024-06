ROUNDUP: Vierter Teststart von Raketensystem 'Starship' geplant

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Zuschlägen

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verliert

Lockheed Martin to buy up to 25 rocket launches from Firefly Aerospace

Blick in die Kabine: So sieht die modernisierte Airbus-A380-Kabine von Emirates aus

General Dynamics (GD) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note

Heute im Fokus

Stellantis ruft 530.000 Autos zurück. Beschwerden gegen Meta wegen KI-Training mit Nutzerdaten eingelegt. Nemetschek übernimmt Softwarehersteller in den USA. SpaceX will vierten Test von 'Starship' starten. RATIONAL, TUI und TRATON steigen in MDAX auf. Investor verklagt Elon Musk wegen Insiderhandel. Best Buy will KI-fähige Computer anbieten. USA bremsen Chip-Exporte von NVIDIA und AMD.