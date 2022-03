ROUNDUP Von der Leyen fordert humanitäre Korridore in der Ukraine

BRÜSSEL/BRATISLAVA (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert humanitäre Korridore für Hilfslieferungen und Flüchtende im ukrainischen Kriegsgebiet. "Humanitäre Konvois brauchen sicheres Geleit, Zivilisten muss es erlaubt werden, belagerte Städte sicher zu verlassen", schrieb von der Leyen am Donnerstag während eines Besuchs in der Slowakei auf Twitter. "Russland muss es unseren humanitären Partnern erlauben, Hilfe in die Kriegszone zu bringen."

Von der Leyen hatte sich in Rumänien und der Slowakei über die Lage der EU-Grenzstaaten zur Ukraine informiert. Dort suchen inzwischen Hunderttausende Menschen Schutz vor dem Krieg. Der slowakische Ministerpräsident Eduard Heger sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit von der Leyen, an die slowakisch-ukrainische Grenze kämen zum einen Ukrainerinnen - viele mit Kindern - und zum anderen Menschen aus Drittländern wie Indien, die in der Ukraine studiert oder dort gearbeitet hätten.

Die Slowakei habe im Schnellverfahren neue gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, sagte der Regierungschef. Damit könnten Menschen, die aus dem Kriegsgebiet fliehen, sofort ein Aufenthaltsrecht bekommen, wenn sie an der Grenze einen Antrag stellten. "Sie können sich ab dem Moment in der Slowakei wie zuhause fühlen, haben mit dem Aufenthaltsrecht auch eine Gesundheitsversorgung und die Möglichkeit zu arbeiten." Sie dürften Züge umsonst benutzen und seien von der Autobahnmaut befreit.

Von der Leyen lobte den Einsatz der Slowakei. Zudem bekräftigte sie die Unterstützung der EU für die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf das Nachbarland. Diese sollen Russlands Möglichkeiten zur Kriegsführung beschneiden. "Diese Invasion muss beendet werden", schrieb die Kommissionschefin.

Sollte sich die Lage verschlimmern, sei die EU bereit zu weiteren Schritten, fügte sie hinzu. Zugleich bereite man sich auf Vergeltung Russlands vor. Insbesondere arbeite man daran, mehr verschiedene Energiebezugsquellen zu eröffnen und erneuerbare Energien rascher auszubauen./vsr/DP/nas