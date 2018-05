ROUNDUP: Vonovia besorgt sich eine Milliarde Euro fürs Einkaufen

BOCHUM (dpa-AFX) - Der sich im Kaufrausch befindliche Immobilienriese Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) füllt seine Kassen auf. Bei der zuvor angekündigten Kapitalerhöhung seien brutto 995,8 Millionen Euro eingesammelt worden, teilte das Unternehmen am späten Donnerstagabend mit. Dabei wurden ausschließlich institutionellen Anlegern 26 Millionen neue Aktien für 38,30 Euro das Stück verkauft. Der Xetra-Schlusskurs lag am Donnerstag bei 40,81 Euro.

Das frische Geld soll laut Mitteilung im Zusammenhang mit einem am Morgen angekündigten Übernahmeangebot verwendet werden. Vonovia hatte mitgeteilt, für den schwedischen Branchenkollegen Victoria Park insgesamt knapp 9,6 Milliarden Kronen (rund 900 Mio Euro) in bar zu bieten. Zuvor hatten die Deutschen unter anderem den österreichischen Immobilienkonzern Buwog gekauft.

Anleger zeigten sich wenig begeistert. Im außerbörslichen Handel bei Lang & Schwarz deutete sich zuletzt ein Kurs von 39,63 Euro an./he/la