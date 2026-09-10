DAX 25.361 -0,8%ESt50 6.269 -0,7%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,00 -1,7%Nas 26.102 -0,6%Bitcoin 66.167 -1,7%Euro 1,1624 -0,1%Öl 107,3 +6,0%Gold 4.363 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP/Vor Midterms: Wahlkreiskrach in Missouri schaukelt sich hoch

WASHINGTON/JEFFERSON CITY (dpa-AFX) - Weniger als zwei Monate vor den US-Parlamentswahlen geht im Bundesstaat Missouri der Streit um den Zuschnitt der Wahlkreise in die nächste Runde. Der Oberste Gerichtshof der USA in Washington setzte vorläufig eine Entscheidung eines Bezirksrichters außer Kraft, der angeordnet hatte, dass eine neu zugeschnittene Wahlkreisaufteilung bei den Midterms gelten soll.

Werbung

Der Fall ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Es wird mit einem Berufungsverfahren gerechnet, womöglich könnte sich außerdem der Supreme Court erneut einschalten. Für die Wählerinnen und Wähler in Missouri im Mittleren Westen bleibt es wegen gegensätzlicher Gerichtsentscheidungen zu der Wahlkreiskarte erst einmal verwirrend. Die Zeit bis zu den Zwischenwahlen wird immer knapper.

Der Bundesstaat will die von US-Präsident Donald Trump unterstützte neue Wahlkreiskarte verwenden. Gegner sehen darin den Versuch der Republikaner, sich durch einen für sie günstigen Neuzuschnitt der Stimmbezirke Vorteile bei den Kongresswahlen am 3. November zu verschaffen. Bei den parteiinternen Vorwahlen wurden laut US-Medienberichten bereits die neuen Wahlkreise verwendet.

Missouri-Regierung wird vor Gericht zitiert

Der Oberste Gerichtshof in dem Bundesstaat hatte allerdings jüngst den Neuzuschnitt untersagt. Weil sich die Regierung widersetzte, wurde sie zu einer Anhörung zitiert - wegen des Verdachts, eine Entscheidung des Gerichts missachtet zu haben. Die Regierung habe trotz des Urteils die unteren Wahlbehörden angewiesen, den Neuzuschnitt der Wahlkreise heranzuziehen. Die Anhörung am Donnerstag begann erst nach der Entscheidung des Supreme Courts.

Werbung

Das Phänomen Gerrymandering

Ein Neuzuschnitt von Wahlkreisen ist an sich nichts Ungewöhnliches und kommt auf Basis von neuen Volkszählungen immer wieder vor. Allerdings versuchen vor wichtigen Wahlen Demokraten wie Republikaner immer wieder, die Bezirke zu ihren Gunsten neu zuzuschneiden - das nennt man Gerrymandering. Im Bundesstaat Missouri im Mittleren Westen der USA mit rund 6,3 Millionen Einwohnern sehen Kritiker nun Vorteile für Republikaner durch den Neuzuschnitt. Auch in weiteren Bundesstaaten wurden neue Wahlkreiszuschnitte verabschiedet.

Am 3. November stimmen die Amerikanerinnen und Amerikaner über die Neubesetzung des Repräsentantenhauses sowie einen Teil der Sitze im Senat im US-Kongress ab. Die Republikaner wollen ihre dünne Mehrheit in den beiden Parlamentskammer verteidigen. Verlieren sie ihre Mehrheit, wird es für US-Präsident Trump deutlich schwieriger, seine Politik durchzusetzen./rin/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.