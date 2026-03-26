DAX22.349 -1,2%Est505.513 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -6,3%Nas21.136 -1,3%Bitcoin57.158 -4,2%Euro1,1530 -0,1%Öl110,5 +4,3%Gold4.460 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 DEUTZ 630500 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- Dow leichter -- Pernod erwägt wohl Übernahme von Brown-Forman -- CTS Eventim-Aktie bricht nach Ausblick massiv ein -- Kontron, Rüstungsaktien, NVIDIA, VW, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall Tesla-Aktie schwächer: Behörde sieht kein Anhaltspunkt für Vorwurf gegen IG Metall
Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Bitpanda verlost 40.000 € in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance.
Wer­bung

ROUNDUP: Vorstoß für Zuckersteuer auf Getränke im Bundesrat

27.03.26 14:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
64,97 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
76,12 CHF -0,08 CHF -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PepsiCo Inc.
130,84 EUR -1,58 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat befasst sich mit einem Vorstoß für eine Limosteuer auf gezuckerte Getränke für eine gesündere Ernährung. Ein von Schleswig-Holstein eingebrachter Antrag zielt darauf, die Bundesregierung zur Einführung einer Steuer oder Abgabe aufzufordern, die Anreize für Unternehmen zum Reduzieren des Zuckergehalts schafft. Einnahmen sollten in die Vorbeugung besonders für Kinder und Jugendliche fließen. Die Regierung solle daneben auch eine gesetzliche Altersgrenze von 16 Jahren für Energydrinks festlegen.

Wer­bung

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, die vorgeschlagenen Schritte seien geboten und verhältnismäßig, um insbesondere junge Menschen besser zu schützen. "Übermäßiger Zuckerkonsum ist ein ernstes Gesundheitsrisiko", sagte er mit Blick etwa auf Übergewicht, Diabetes und Karies. Mit der Steuer gehe es nicht um zusätzliche Einnahmen für den Staat. "Es geht darum, Herstellern einen klaren Grund zu geben, Rezepturen zu verändern." Über die Initiative soll nun in den Ausschüssen der Länderkammer beraten werden.

CDU-Parteitag lehnte Zuckersteuer ab

Mediziner- und Verbraucherbände werben bereits seit langem für eine Zuckersteuer. Der Verbraucherzentrale Bundesverband rief die Länder zur Unterstützung der Initiative auf. Eine Zuckersteuer sei ein wichtiger Baustein, um gesunde Ernährung zu fördern und das Gesundheitssystem zu entlasten. Die Organisation Foodwatch mahnte, wer sich jetzt noch dagegen stelle, vertrete die Interessen der Softdrink-Lobby auf Kosten der Gesundheit.

Die Ernährungsbranche warnte vor einer "populistischen Scheinlösung". Verbands-Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff sagte: "Statt Lebensmittel unnötig teurer zu machen, sollte Daniel Günther Ernährungsbildung und Schulsport fördern." Beim CDU-Bundesparteitag im Februar war ein ähnlicher Vorstoß von Günthers Nord-CDU abgelehnt worden. Bundesernährungsminister Alois Rainer (CSU) erteilte einer Zuckersteuer ebenfalls bereits eine Absage.

Wer­bung

Schleswig-Holstein erläutert in dem Antrag, eine Regulierung sei auch bei Energydrinks nötig, die gezielt an ein junges Publikum vermarktet würden. Sie enthielten hohe Mengen Koffein, Zucker und weitere stimulierende Substanzen wie Taurin oder Guarana. Bei übermäßigem Konsum könnten etwa Herzrasen, Blutdruckanstieg oder Nervosität auftreten. Ein Verbot des Verkaufs an Unter-16-Jährige sei ein konsequenter Schritt zum Schutz dieser vulnerablen Gruppe./sam/DP/stw

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
18.03.2026Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Coca-Cola BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Coca-Cola OverweightBarclays Capital
17.02.2026Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Coca-Cola KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
16.03.2026Coca-Cola BuyJefferies & Company Inc.
18.02.2026Coca-Cola OverweightBarclays Capital
17.02.2026Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Coca-Cola KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen