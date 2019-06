ROUNDUP: VW verliert vor Gericht - Volkswagen: Vierte derartige Entscheidung

Anzeige

Heute im Fokus

DAX schwächer -- Wall Street tiefer erwartet -- KKR mit offiziellem Übernahmeangebot für Axel Springer -- VW beendet Partnerschaft mit Aurora -- Fresenius, Tesla, Sprint, T-Mobile im Fokus

Reckitt Benckiser macht Laxman Narasimhan zum neuen CEO. Rheinmetall liefert in Großauftrag weitere Transportfahrzeuge an Bundeswehr. Inditex verdient im ersten Quartal mehr und bestätigt Ausblick. Achiko will an die Schweizer Börse. LafargeHolcim-Großaktionär reduziert Beteiligung. United-Technologies-Großaktionär ist anscheinend gegen Fusion mit Raytheon. Trump droht erneut: China muss zu Ursprungs-Deal zurückkommen.