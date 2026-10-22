ROUNDUP: Wadephul reist zu internationalem Treffen in Istanbul

22.10.26 14:47 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Freitag zu einem Treffen mit mehreren internationalen Amtskollegen in die Türkei. Dort soll es um Konflikte in der Region gehen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin aus Regierungskreisen erfuhr. Insbesondere die Lage in der Straße von Hormus, die Bedrohungen durch den Iran, der Konflikt im Jemen mit seinen Auswirkungen auf die Schifffahrt und die Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien seien Themen.

Werbung

Auch die infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ausfallenden Getreideexporte über das Schwarze Meer stehen demnach auf der Agenda. Die Lieferungen sind wichtig für die Ernährung vieler Menschen im sogenannten Globalen Süden.

Gastgeber der Zusammenkunft ist der türkische Außenminister Hakan Fidan. Dieser erklärte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, die Türkei wolle auch die Situation im Gazastreifen und den Ausbau illegaler Siedlungen im Westjordanland sowie die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser thematisieren. Fidan wolle sich in dem Zusammenhang für eine entschlossene Haltung der internationalen Gemeinschaft und für stärkeren Druck auf Israel einsetzen.

Mit dabei sind neben Wadephul Minister aus Frankreich und Großbritannien, Ägypten, Pakistan und Saudi-Arabien. Das Treffen geht nach deutschen Angaben zurück auf eine Initiative Wadephuls und Fidans, die damit einen Impuls zur Lösung aktuell festgefahrener Konflikte setzen wollten. Die Auswirkungen der Konflikte einzudämmen, die die Menschen auch in Deutschland und Europa zum Beispiel an gestiegenen Energiepreisen spürten, sei von überragender Bedeutung, hieß es./hrz/DP/mis