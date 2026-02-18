DAX25.046 -0,9%Est506.050 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -3,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.087 -0,5%Euro1,1764 -0,2%Öl71,59 +1,8%Gold4.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Airbus 938914 Microsoft 870747 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot -- US-Börsen schwächer erwartet -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Top News
eBay: Depop-Übernahme stärkt die C2C-Strategie – Needham sieht Kaufchance mit fast 50 %-Potenzial! eBay: Depop-Übernahme stärkt die C2C-Strategie – Needham sieht Kaufchance mit fast 50 %-Potenzial!
EQT: Ein wichtiger Grundlast-Garant der KI-Industrialisierung EQT: Ein wichtiger Grundlast-Garant der KI-Industrialisierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur

19.02.26 14:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
107,66 EUR 0,66 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Einzelhändler Walmart blickt verhalten auf die kommenden Wochen und Monate. Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) bei 0,63 bis 0,65 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Gesamtjahr erwartet das Management einen Anstieg auf 2,75 bis 2,85 Dollar. Für beide Zeiträume hatten Analysten im Schnitt mehr auf dem Zettel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) lag der Gewinn bei 2,64 Dollar je Aktie. Weiterhin verkündete Walmart ein 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie gab vorbörslich nach.

Wer­bung

"Wir halten es für klug, mit dem Ausblick derzeit etwas zurückhaltender zu sein, als wir es bisher waren", sagte Walmarts Finanzchef John David Rainey der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies auf das nach seinen Worten "unbeständige und dynamische" makroökonomische Umfeld.

Nicht selten gibt der US-Konzern zu Beginn des Jahres zunächst konservative Prognosen ab, bevor das Management die Ziele erhöht. Momentan sieht sich Walmart allerdings mit einem harten Wettbewerb, einer durchwachsenen Konsumentenstimmung und einem schwachen Arbeitsmarkt konfrontiert. Walmart wird aufgrund seiner Größe oft als Barometer für die Lage des US-Konsums angesehen.

In den zwölf Monaten bis Ende Januar stieg der Umsatz des Konzerns um 4,7 Prozent auf 713,2 Milliarden Dollar (603,3 Mrd Euro). Der operative Gewinn verbesserte sich um 1,6 Prozent auf 29,8 Milliarden Dollar. Unterm Strich kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 12,6 Prozent auf 21,9 Milliarden Dollar.

Wer­bung

An der Börse waren die Anleger am Donnerstag verunsichert. Die Aktie rutschte vor dem offiziellen US-Handelsbeginn zuletzt um gut drei Prozent ab. Die Rekordjagd bekommt damit einen kleinen Dämpfer. Anfang Februar knackte der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar. Er spielt damit in einer Liga, in die es bisher vorwiegend Technologiegiganten wie NVIDIA, die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), der iPhone-Hersteller Apple und der Softwarehersteller Microsoft geschafft haben./lew/tav/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Walmart und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walmart

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walmart

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026Walmart OutperformRBC Capital Markets
21.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Walmart OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026Walmart OutperformRBC Capital Markets
21.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Walmart OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen