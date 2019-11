ROUNDUP: Warnstreik der Busfahrer in Hessen

FRANKFURT (dpa-AFX) - In Hessen sind Busfahrer privater Busunternehmen in den Warnstreik getreten. Seit Beginn der Frühschicht um 3.10 Uhr seien Busfahrer an verschiedenen Standorten im Warnstreik, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am frühen Freitagmorgen. Den Angaben zufolge fuhren gegen 4.00 Uhr unter anderem in Offenbach und in Bad Vilbel keine Busse. Auch Fahrer verschiedener Busunternehmen, die in Frankfurt den Stadtbereich abdeckten, hätten sich nicht hinter das Steuer gesetzt. Ebenso standen Fahrgäste im Landkreis und in der Stadt Fulda, Bad Hersfeld sowie Weiterstadt teils vergeblich an der Bushaltestelle.

Verdi hatte zu dem Warnstreik aufgerufen, dauern soll er bis zum Ende der Spätschicht in der Nacht zum Samstag. Im Laufe der kommenden Stunden solle praktisch ganz Hessen von Kassel über Korbach, Gießen, Fulda und Hanau bis hin zu Offenbach, Frankfurt und Darmstadt betroffen sein. Auch in kleineren Orten wie Melsungen, Gudenberg, Gelnhausen oder Erlensee könne es zu Arbeitsniederlegungen kommen.

Mit dem Warnstreik will Verdi in den laufenden Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Diese hatten in der vierten Verhandlungsrunde am Mittwoch ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft aber zurückwies. Zu einem ersten Warnstreik war es bereits Ende September gekommen. Zehntausende Pendler waren davon betroffen. Der aktuelle Tarifkonflikt betrifft rund 4400 Busfahrer. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 14. November angesetzt./red/DP/men