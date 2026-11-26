WASHINGTON (dpa-AFX) - Hunderttausende US-Amerikanerinnen und Amerikaner haben den US-Feiertag Thanksgiving laut einer Webseite teils ohne Strom verbracht. Landesweit waren am frühen Nachmittag US-Ostküstenzeit rund 820.000 Kunden ohne Elektrizität, wie die Seite PowerOutage.us aufzählte.

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Vor allem in den Bundesstaaten rund um die Hauptstadt Washington meldeten Menschen Stromausfälle: Während in Virginia westlich vom District of Columbia gut 180.000 Kunden keinen Strom hatten, zählte die Webseite in Maryland 175.000 Betroffene. Auch Pennsylvania gehörte mit 153.000 Kunden ohne Elektrizität zu den am stärksten betroffenen Bundesstaaten, gefolgt von Missouri mit 120.000.

Sturm fegt über Ostküste

Ein heftiger Sturm fegte am Donnerstag über die Ostküste. Der Nationale Wetterdienst warnte bereits am Vortag aufgrund von starken Winden und heftigem Regenfall vor schweren Auswirkungen. Auf Bildern war zu sehen, wie an Thanksgiving - der amerikanischen Version des Erntedankfestes - Straßen in Virginia überflutet waren.

Gegen Donnerstagmittag (Ortszeit) maß der Nationale Wetterdienst im Central Park in New York Windböen mit einer Geschwindigkeit von umgerechnet 77 Kilometern pro Stunde. Erwartet wurde, dass der Wind im Laufe des Nachmittags an Kraft gewinnen werde. Bis in den Abend hinein könnten dann Geschwindigkeiten von bis zu umgerechnet fast 105 Kilometern pro Stunde möglich sein, hieß es auf X.

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Auch der Betrieb an den Flughäfen in der Hauptstadtregion wurde gestört. Die Flugtracking-Webseite Flightradar24 zählte am kleineren Flughafen Ronald Reagan, am Internationalen Flughafen Dulles bei Washington sowie Baltimore insgesamt fast 500 verspätete Flüge sowie Dutzende Annullierungen. An den Flughäfen rund um New York - John F. Kennedy, Newark und LaGuardia - mussten Reisende bei insgesamt rund 560 Flügen länger warten, während mehr als 100 Verbindungen gestrichen wurden./ngu/DP/mis