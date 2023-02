ROUNDUP: Webseiten deutscher Flughäfen gestört - Hacker in Verdacht

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt zurück -- Wall Street im Minus -- Commerzbank steigert Gewinn deutlich -- Airbus schlägt Erwartungen -- HELLA, Lufthansa, Fraport, Nordex, Bitcoin im Fokus

Finanzaufsicht hat in 1&1-Bilanz für 2019 mehrere Fehler gefunden. UniCredit-Aktie ersetzt Linde wohl im EuroStoxx. CTS Eventim 2022 mit Umsatzrekord. Cisco mit überraschend positiver Umsatzprognose. Eni investiert Millionen in Bioraffinerie in den USA. Früherer Wirecard-Chef fordert Suche nach verschwundenen Milliarden. Elmos stellt für 2023 weitere Zuwächse in Aussicht.