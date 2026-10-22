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ROUNDUP/Webseiten in Mainz und Saarbrücken: Sicherheitslücke behoben

MAINZ/SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Wegen einer kritischen Sicherheitslücke in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP sind in Rheinland-Pfalz und im Saarland vorsorglich Webseiten zeitweise vom Netz genommen worden. Am Morgen waren viele Internetseiten wieder erreichbar. In Rheinland-Pfalz hatte das Land entschieden, Seiten abzuschalten, die die betroffene Software verwendeten, teilte der IT-Beauftragte der Landesregierung, Fedor Rose, mit.

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In Saarbrücken waren unter anderem das städtische Webportal sowie die Internetseiten der Stadtwerke, der Saarbahn und des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) betroffen.

Hintergrund war eine Sicherheitswarnung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die zuständigen Fachleute arbeiteten daran, die betroffenen Systeme abzusichern. Die Webseiten sollten wieder erreichbar sein, nachdem Sicherheitsupdates eingespielt und ein sicherer Betrieb gewährleistet werden konnte.

Für die abgeschalteten Seiten in Rheinland-Pfalz galt laut Rose, dass zentral zwischengespeicherte Inhalte vorübergehend weiterhin abrufbar sein konnten. Danach sei eine Fehlermeldung angezeigt worden. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass Dritte die Schwachstellen ausgenutzt hätten.

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Die Landeshauptstadt Saarbrücken teilte mit, sie habe die betroffenen Online-Dienste vorsorglich abgeschaltet, um mögliche Sicherheitsrisiken für die städtischen IT-Systeme zu vermeiden. Die Stadt blieb telefonisch und per E-Mail erreichbar. Aktuelle Informationen sollten über ihre Social-Media-Kanäle verbreitet werden./agy/DP/zb

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