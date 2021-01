ROUNDUP: Weihnachtsgeschäft beschert Cewe Gewinnsprung - Aktie auf Rekordhoch

OLDENBURG - Ein brummendes Weihnachtsgeschäft hat dem Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) im Corona-Jahr 2020 einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte nach vorläufigen Zahlen um 39 Prozent auf etwa 79 Millionen Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen bereits am Freitag kurz vor Börsenschluss überraschend in Oldenburg mitteilte. Damit stieg der operative Gewinn deutlich stärker als der Umsatz, der nur um rund ein Prozent auf 727 Millionen Euro kletterte.

Die Anleger erfreute es rund um das Wochenende: Die Aktie ging schon am Freitag wenige Minuten nach der Mitteilung mit einem Kursplus von fast sechs Prozent aus dem Xetra-Handel. Am Montag setzte das Papier noch einen drauf und erreichte ein neues Rekordhoch mit 9,1 Prozent Plus auf 113 Euro. Vor der Zahlenvorlage lag der Kurs noch unter 100 Euro.

Die sehr starken Eckdaten hätten in allen Belangen die Erwartungen am Markt geschlagen, schrieb Analyst Volker Bosse von der Baader Bank. Beim Umsatz habe Cewe bis zu rund 5 Prozent besser gelegen als die Schätzungen, beim Ergebnis sogar um die 30 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux hoben ihre Empfehlung für die Aktie nach den Zahlen auf "Kaufen" und schraubten das Kursziel von 104 auf 129 Euro in die Höhe.

Der Ergebnisanstieg beruhe auf einem nochmals stärkeren Weihnachtsgeschäft im Fotofinishing, hieß es vom Unternehmen. In diesem Bereich bietet Cewe Fotoabzüge, Fotobücher, Wandbilder und Kalender sowie zahlreiche Fotogeschenke an. Alle Produktkategorien des Segments hätten zum Wachstum beigetragen. Dies habe alle negativen Effekte der Pandemie auf den Online-Druck und den Einzelhandel mehr als ausgeglichen.

Die kompletten vorläufigen Zahlen will Cewe wie üblich im Februar veröffentlichen. Der testierte Jahresabschluss soll am 25. März folgen./stw/men/stk/jha/