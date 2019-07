ROUNDUP: Weiter deutliche Unterschiede bei der Rentenhöhe in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Die Höhe der Altersrenten in Deutschland geht regional weiter deutlich auseinander - ebenso wie zwischen Männern und Frauen. Bundesweit stieg die Durchschnittsrente nach mindestens 35 Jahren Versicherungszeit auf 1219 Euro im Monat, wie neue Daten der Deutschen Rentenversicherung (Stand Ende 2018) zeigen. Am höchsten war sie demnach im Saarland mit einem ausgezahlten Betrag von 1343 Euro, am niedrigsten in Thüringen mit 1102 Euro. Männer kamen im bundesweiten Schnitt auf 1362 Euro, Frauen auf 991 Euro im Monat.

Nach Ländern betrachtet, werden diese Unterschiede noch deutlicher, wie die der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Daten ergaben. Die höchsten Durchschnittsrenten hatten Männer in Nordrhein-Westfalen mit 1467 Euro und im Saarland mit 1452 Euro. Hintergrund ist laut Rentenversicherung, dass in den beiden Ländern viele Männer früher gut bezahlte Jobs im Bergbau hatten und daraus nun vergleichsweise hohe Renten bekommen. Die niedrigsten Altersrenten hatten dagegen Frauen in Niedersachsen mit im Schnitt 961 Euro und in Rheinland-Pfalz mit 966 Euro im Monat nach Abzug von Kranken- und Pflegebeiträgen.

In Ost-West-Vergleich liegen die fünf neuen Länder und der Westteil Berlins am unteren Ende mit Durchschnittsrenten von insgesamt unter 1200 Euro. Dagegen rangiert Ost-Berlin mit 1355 Euro bei Männern und 1121 Euro bei Frauen recht weit vorn. Grund sei ein relativ hoher Anteil von Rentnern mit Ansprüchen aus ehemaligen Zusatz- und Sonder-Versorgungssystemen der DDR, wie es zur Erläuterung hieß. Überhaupt sei der Renten-Unterschied zwischen Männern und Frauen im Osten geringer - da Frauen dort weniger Teilzeit arbeiteten und damit nicht so große Einkommensunterschiede zu Männern bestanden wie im Westen.

Die Daten für Altersrenten nach mindestens 35 Versicherungsjahren beinhalten nicht sehr niedrige Renten etwa von Hausfrauen und Selbstständigen, die auch nur kurz für die Rente eingezahlt haben. Bezieht man alle mit ein, ergab sich im vergangenen Jahr bundesweit eine durchschnittliche Altersrente von 905 Euro im Monat, wie die "Bild"-Zeitung (Dienstag) berichtete. Bei Männern waren es demnach im Schnitt 1148 Euro, bei Frauen rund 711 Euro.

Der Sozialverband VdK kritisierte, dass Frauen im Alter erhebliche Nachteile hätten, weil sie oft ihre berufliche Laufbahn unterbrechen. Meist seien es Frauen, die Angehörige pflegen und Kinder erziehen, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Wichtig seien daher mehr Angebote für die Betreuung von Kindern auch an den Tagesrändern, bezahlbare Unterstützung in der Pflege und flexiblere Arbeitszeiten, um Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren zu können./sam/DP/jha