ROUNDUP: Weiterhin keine Förderung für Öl- und Gasheizungen

25.02.26 13:44 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Für den Einbau von Öl- und Gasheizungen sollen Eigentümer auch nach einer Reform des Heizungsgesetzes keine staatliche Förderung bekommen. Das stellten Union und SPD in Berlin klar. "Öl- und Gasheizungen sind nicht Teil der Förderung", sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn.

Die schwarz-rote Koalition will den Einbau von Öl- und Gasheizungen wieder erlauben, sie müssen aber ab 2029 mit einem ansteigenden Anteil von Biobrennstoffen betrieben werden. Als mögliche Heizungen werden in den Eckpunkten für ein neues Gebäudemodernisierungsgesetz Wärmepumpe, Fernwärme, hybride Heizungsmodelle, Biomasseheizung, Gas- und Ölheizungen genannt.

Eine auskömmliche Förderung werde bis 2029 sichergestellt, hieß es. Dieser Satz beziehe sich allerdings auf klimafreundliche Heizungen wie etwa Wärmepumpen, erläuterten die Koalitionäre. Ob die Förderung auch in gleicher Höhe und unter den gleichen Bedingungen wie zurzeit erhalten bleibt, geht aus dem Papier nicht hervor. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums legte dies nun aber nahe: "Die Förderung bleibt bestehen bis mindestens 2029 und im Kern auch so, wie sie jetzt auch ist."/tam/DP/stk