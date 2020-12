ROUNDUP: Weitreichende Störung bei Google

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) - Diverse Dienste von Google (Alphabet C (ex Google)) sind am Montag von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Unter anderem funktionierten zeitweise die Videoplattform Youtube, der E-Mail-Dienst GMail und die Bürosoftware Google Docs für zahlreiche Nutzer nicht. Auch der Videokonferenz-Service Google Meet fiel aus. Apps, die auf Google-Logins setzen, hatten auch Probleme. Nach rund einer Dreiviertelstunde erwachten die Dienste nach und nach zum Leben. Die Ursache des Ausfalls wurde zunächst nicht bekannt.

In der Vergangenheit gab es bereits einige - meist sehr kurzfristige

- Störungen bei Google-Diensten durch technische Probleme. Zuletzt

waren Ende September wegen eines Server-Ausfalls die vielgenutzten Cloud-Angebote des Konzerns betroffen gewesen. Eine Störung auf so breiter Front ist aber eher ungewöhnlich./so/DP/eas