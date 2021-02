ROUNDUP: Wissenschaftler berechneten für Seehofer gratis Corona-Szenarien

BERLIN (dpa-AFX) - Die ersten Modellrechnungen zu den Folgen der Corona-Pandemie hat das Bundesinnenministerium binnen weniger Tage erstellt. Forscher wirkten damals nach Angaben des Ministeriums ohne Honorar daran mit. In Anbetracht der unter anderem in China und Italien zu beobachtenden dramatischen Auswirkungen der Gesundheitslage auf das gesamte gesellschaftliche Leben habe im März 2020 "dringender Handlungsbedarf" bestanden, sagte Ministeriumssprecher Steve Alter am Montag in Berlin auf Nachfrage.

Die "Welt am Sonntag" hatte zuvor unter Berufung auf einen umfangreichen E-Mail-Verkehr zwischen dem Haus von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und den beteiligten Wissenschaftlern berichtet, das Innenministerium habe Forscher von verschiedenen Institutionen für politische Zwecke eingespannt.

Das Ziel habe damals darin bestanden, mit geeigneten Maßnahmen einen schlimmen Verlauf der Pandemie in Deutschland abzuwenden, sagte der Sprecher. Vor diesem Hintergrund habe das Ministerium Wissenschaftler mit unterschiedlicher Expertise angesprochen, die bereit gewesen seien, ihr Wissen hierfür unentgeltlich einzubringen. Auf die Frage, ob das Ministerium den Forschern inhaltliche Zielvorgaben gemacht habe, hieß es, das Innenministerium habe lediglich eine "denkbare Gliederung" des Papiers vorgeschlagen. Dem Vernehmen nach wurden die Wissenschaftler angehalten, ein relativ positives, ein sehr negatives und ein Szenario mit mittelschwerem Pandemie-Verlauf durchzurechnen. Beteiligt waren unter anderem Experten des Robert Koch-Instituts und der Stiftung Wissenschaft und Politik sowie Forscher von drei verschiedenen Universitäten.

Die Initiative für das interne Papier mit dem Titel "Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen" ging damals auf Staatssekretär Markus Kerber zurück. Er hatte von den Wissenschaftlern wissen wollen, wie bestimmte staatliche Maßnahmen das Tempo der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und die wirtschaftlichen Folgen beeinflussen würden. In dem Arbeitspapier wurde auch festgehalten, welche unterschiedlichen Verläufe denkbar wären. Zu den Vorschlägen, die modelliert wurden, zählte beispielsweise eine massive Ausweitung von Tests. Einige der darin vorgeschlagenen Maßnahmen wurden später umgesetzt./abc/DP/nas